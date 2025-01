Liverpool vs Bournemouth EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 24 de la Premier League?

¿A qué hora juega Liverpool vs Bournemouth EN VIVO por la Premier League? Este sábado 1 de febrero de 2025, desde las 3.00 p. m. (hora de Inglaterra), los ‘Reds’ y los ‘Cherries’ se verán las caras por la jornada 24 del torneo inglés. Disney Plus Premium será el encargado de transmitir este cotejo para toda Latinoamérica, mientras que La República Deportes prepara una cobertura especial para traerte las incidencias del duelo de forma 100% gratuita.

Previa del Liverpool vs Bournemouth

Por el torneo inglés, Liverpool llega a esta jornada tras golear 4 a 1 al Ipswich Town como local. Esta victoria coloca a los de Slot en lo más alto del torneo con 53 unidades, seis puntos por encima del Arsenal, su más cercano perseguidor. Por otra parte, el último partido que jugaron fue por Champions League, donde culminaron en el primer lugar de la primera fase.

En tanto, Bournemouth busca mantener su buena racha. Y es que tras su sorpresiva goleada al Nottingham Forest por 5 a 0, los dirigidos por Andoni Iraola consiguieron su duodécimo partido consecutivo sin perder. Por este motivo, los ‘Cherries’ se ubican en la casilla 7 con 40 puntos y está a uno solo de Manchester City, que ocupa el último lugar para clasificar a la Champions League.

¿Cuándo juega Liverpool vs Bournemouth por la Premier League?

Liverpool y Bournemouth se enfrentarán este sábado 1 de febrero de 2025 en el marco de la jornada 24 de la Premier League. El encuentro se llevará a cabo en el Vitality Stadium, casa del Bournemouth, donde los locales buscarán aprovechar su condición para intentar frenar el buen momento del equipo visitante.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Bournemouth?

El partido entre Liverpool vs Bournemouth está programado para iniciar a las 3.00 p. m. en Inglaterra. En el caso de Latinoamérica, el cronograma para los países es diferente, por lo que a continuación te mostramos una lista detallada:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 9.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 10.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 11.00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs Bournemouth EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir en vivo el Liverpool vs Bournemouth a través de la señal de Disney Plus Premium para toda Latinoamérica. Para disfrutar no solo de este encuentro, sino de todo el catálogo de la página, solo debes suscribirte al plan completo que te ofrece el servicio. Ello, junto a un usuario y contraseña, te habilita para ver el cotejo.

¿Cómo ver Liverpool vs Bournemouth ONLINE y GRATIS?

Para quienes prefieren seguir el partido a través de internet de forma gratuita, podrán hacerlo a través de la cobertura de La República Deportes. Aquí te brindaremos toda la información que necesitas saber en tiempo real sobre la previa, alineaciones, el minuto a minuto y más.

Liverpool vs Bournemouth: alineaciones

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Andrew Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Luis Díaz, Mohamed Salah.

Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Andrew Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Luis Díaz, Mohamed Salah. Bournemouth: Kepa Arrizabalaga; Lewis Cook, Illia Zabarnyi, Dean Huijsen, Miloš Kerkez, Ryan Christie, Tyler Adams, David Brooks, Antoine Semenyo, Justin Kluivert; Dango Ouattara.

Liverpool vs Bournemouth: pronóstico

El Liverpool parte como claro favorito para llevarse los tres puntos en esta jornada de la Premier League. Según el portal Forebet, especializado en pronósticos deportivos, los ‘Reds’ tienen 54% de probabilidades de llevarse la victoria, mientras que Bournemouth tiene apenas un 16% de oportunidades. El empate, por su parte, tiene 30% de posibilidades de concretarse.