¿A qué hora juegan Real Madrid vs Espanyol EN VIVO Y EN DIRECTO por LaLiga EA Sports? El encuentro está programado para este sábado 1 de febrero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el RCDE Stadium y será transmitido por la señal de ESPN. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol por LaLiga EA Sports?

En Perú, el partido entre Real Madrid vs Espanyol por la liga española comenzará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). En España, el encuentro comenzará desde las 9.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Espanyol por LaLiga EA Sports?

En Sudamérica, el cotejo entre Real Madrid vs Espanyol será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de canales que televisará este choque en otros países:

España: Movistar La Liga TV

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes.

Real Madrid vs Espanyol: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García, Ceballos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinícius

Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García, Ceballos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinícius Espanyol: Joan García, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero, Tejero, Král, Pol Lozano, Roca, Puado y Roberto Fernández.

Real Madrid vs Espanyol: convocados de Ancelotti

Esta es la nómina oficial de convocados en el Real Madrid para este partido.

Convocados del Real Madrid para esta nueva jornada de la liga española. Foto: Real Madrid C. F.

Real Madrid vs Espanyol: últimos partidos

Real Madrid ha ganado 4 de los últimos 5 partidos ante el Espanyol. Los Blanquiazules solo han podido imponerse en un cotejo.

Real Madrid 4-1 Espanyol | 21 sep. 2024 - LaLiga

4-1 Espanyol | 21 sep. 2024 - LaLiga Real Madrid 3-1 Espanyol | 11 mar. 2023 - LaLiga

3-1 Espanyol | 11 mar. 2023 - LaLiga Espanyol 1-3 Real Madrid | 28 ago. 2022 - LaLiga

| 28 ago. 2022 - LaLiga Real Madrid 4-0 Espanyol | 30 abr. 2022 - LaLiga

4-0 Espanyol | 30 abr. 2022 - LaLiga Espanyol 2-1 Real Madrid | 3 oct. 2021 - LaLiga

¿Cómo ver Real Madrid vs Espanyol ONLINE por LaLiga EA Sports?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Espanyol por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.