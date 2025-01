La visita de IShowSpeed a Perú generó un verdadero fenómeno en redes y en las calles de Lima. El popular creador de contenido estadounidense, conocido por su energía y su pasión por el fútbol, recorrió distintos puntos de la capital acompañado por el youtuber peruano Andy Merino, más conocido como El Zein. Dentro de su itinerario, se tenía planificado un cierre especial en el Estadio Nacional, donde la barra oficial de la selección peruana, La Blanquirroja, lo recibiría con cánticos y arengas.

Sin embargo, lo que se esperaba como un momento épico terminó en decepción. Cuando Speed llegó al estadio, no encontró a ningún hincha esperándolo. Según explicó Andy Merino, la barra canceló su participación a última hora sin previo aviso. "Nos cancelaron a último momento… (Estaba programado) que La Blanquirroja vaya y haga toda su locura haciendo cánticos de Perú, pero al final, no quisieron", expresó el streamer peruano visiblemente molesto.

¿Qué pasó con Speed en el Estadio Nacional?

La llegada de IShowSpeed a Lima causó un revuelo sin precedentes. Miles de personas lo siguieron en su recorrido por distintos puntos de la ciudad, lo que demostraba el impacto que tiene entre los jóvenes peruanos. Como parte de su visita, el creador de contenido se dirigió al Estadio Nacional, donde esperaba encontrarse con la emblemática hinchada de la selección peruana. No obstante, al llegar, el escenario era completamente distinto al esperado: no había cánticos, ni banderas, ni la emoción característica de La Blanquirroja.

Andy Merino, quien organizó el recorrido de Speed en Lima, explicó lo sucedido a través de una transmisión en vivo. “Era una parada técnica, no simplemente era llegar al estadio vacío. Nos cancelaron a último momento”, comentó. El influencer peruano recalcó que la barra había confirmado su presencia, pero cambió de decisión sin previo aviso, dejando al streamer sin la experiencia que se había planificado para él y su audiencia.

¿Por qué ‘La Blanquirroja’ canceló su recibimiento a Speed?

El inesperado cambio de planes generó indignación entre los seguidores de IShowSpeed, quienes no comprendían por qué La Blanquirroja se ausentó del evento. Andy Merino intentó aclarar la situación, pero admitió que ni él mismo tenía una respuesta concreta. “Pusieron muchos peros y no fueron. En ese momento, yo no tenía conocimiento de eso, no me lo habían informado, sino no lo hubiera llevado al Estadio Nacional porque no había nada”, explicó.

Aunque el streamer peruano evitó dar detalles sobre los motivos de la cancelación, dejó entrever que podría haber sido por la premura con la que se organizó el evento. “Son cosas que pasan en el caos. Mal. No me cabe en la cabeza que no hayan querido ir, no sé si por la premura del tiempo, no quiero entrar en detalles”, sentenció.

Lo cierto es que la decisión de La Blanquirroja de no asistir dejó un sabor amargo en la visita de Speed a Perú. La barra desperdició una oportunidad única de visibilidad internacional, ya que miles de personas de todo el mundo seguían en vivo la transmisión del influencer.

Críticas a 'La Blanquirroja' en redes sociales

La ausencia de La Blanquirroja en el Estadio Nacional no pasó desapercibida en redes sociales. En la cuenta oficial de la barra, numerosos seguidores expresaron su frustración por lo sucedido. “Si van a cancelar, háganlo un día antes o con anticipación. No a última hora, fue decepcionante no verlos. Para alentar a los cojos de la selección que van de últimos sí están, pero para hacer quedar bien al país con medio millón de personas observando, full correlones”, escribió un usuario en Instagram.

El incidente generó un debate sobre la organización y el compromiso de La Blanquirroja en eventos de gran magnitud. Mientras tanto, IShowSpeed continuó su recorrido en Lima, dejando atrás la polémica pero con una experiencia agridulce en su visita al Estadio Nacional.