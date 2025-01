La controversia en torno al uso del VAR (Asistente de Árbitro de Video) alcanzó un nuevo nivel en Europa, donde una liga podría dejar de utilizar este sistema de asistencia arbitral. La decisión se tomó tras una votación en la que la mayoría de los clubes se manifestaron en contra de su implementación. Desde su introducción en 2016, el VAR ha sido objeto de críticas y elogios, pero la reciente votación en Noruega puso en jaque su continuidad.

En un escrutinio no obligatorio, 19 de los 32 equipos de la primera y segunda división decidieron que es hora de poner fin a esta tecnología y argumentaron que no cumple con las expectativas. Pero no solo los clubes están descontentos con el uso de la tecnología, sino también los hinchas, pues consideran que no se utiliza correctamente y exigieron reducir el tiempo para la toma de decisiones.

La situación en la liga noruega

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) se enfrenta a un dilema tras la propuesta de los clubes, liderada por el Tromsø IL, único equipo del mundo en tener un estadio en el Ártico. Ante ello, Cato Haug, su presidente, ha reconocido que, aunque la tecnología tiene potencial, la mayoría de los equipos considera que la versión actual del VAR no está funcionando de forma adecuada.

“La tecnología tiene potencial, pero la discusión y la votación posterior muestran que la mayoría de nuestros equipos estiman que la versión actual del VAR no funciona lo suficientemente bien”, aseveró el dirigente, quien respaldó la protesta de los equipos. La falta de claridad en los procedimientos y la comunicación deficiente fueron los principales argumentos para pedir su abolición.

Argumentos a favor y en contra del VAR

A pesar del descontento generalizado, algunos clubes defienden el uso del VAR y argumentan que incrementó la imparcialidad en los partidos y que ayudó a corregir errores graves. Sin embargo, no lograron convencer a la mayoría, que votó en contra de su continuidad. La votación finalizó con un resultado de 19 a 13, lo que refleja la creciente insatisfacción con el sistema actual.

Propuesta de un nuevo sistema: el FVS

En medio de esta controversia, la International Football Association Board (IFAB) propuso la implementación de una alternativa al VAR: el Sistema de Revisión en Video (FVS). Esta nueva medida permitiría a los entrenadores solicitar revisiones en dos ocasiones durante el partido, lo que reduciría el tiempo de interrupciones. Si la revisión resulta favorable, los entrenadores podrían solicitar dos revisiones adicionales; de lo contrario, perderían una oportunidad.

El FVS se encuentra en fase experimental y ya ha sido utilizado en torneos juveniles internacionales, como la Youth Cup y los Mundiales Femeninos Sub-20 y Sub-17. Esta nueva propuesta busca mejorar la gestión del tiempo y la efectividad de las decisiones arbitrales, en un intento por satisfacer tanto a clubes como a aficionados.