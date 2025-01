¿A qué hora juegan Real Madrid vs Real Valladolid EN VIVO por la fecha 21 de LaLiga EA Sports?

Real Madrid vs Real Valladolid se enfrentan este sábado 25 de enero a partir de las 3.00 p. m. en un partido crucial por la fecha 21 de LaLiga EA Sports 2024-25. La cita será en el Estadio José Zorrilla, donde los merengues buscarán mantener su liderazgo en el campeonato. La transmisión del encuentro será a través de ESPN y Disney Plus para todo el territorio sudamericano y Movistar+ en España.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan con la moral alta tras una contundente victoria de 5-1 sobre el Salzburgo en la UEFA Champions League. Sin embargo, el equipo también enfrenta importantes bajas, incluidosa Camavinga, Militao y Carbajal, además de la suspensión de Vinícius Júnior. A pesar de estos contratiempos, el Real Madrid se presenta como firme candidato para llevarse los tres puntos.

¿A qué hora ver Real Madrid vs Real Valladolid EN VIVO?

El encuentro está programado para las 3:00 p. m. en Perú y 9.00 p. m. en España. A continuación, se detallan los horarios en otros países:

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos (Chicago, Texas): 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Cuba, Estados Unidos (Miami, Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Convocados de Real Madrid para chocar con Real Valladolid. Foto: Real Madrid/X

¿En qué canal ver Real Madrid vs Real Valladolid EN VIVO?

En Sudamérica, el cotejo entre Real Madrid vs Real Valladolid será transmitido en ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de canales que televisará este choque en otros países:

España: Movistar+

México y Centroamérica: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes

Real Madrid vs Real Valladolid: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Brahim, Mbappé y Rodrygo.

Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Brahim, Mbappé y Rodrygo. Real Valladolid: Hein, Luis Pérez, Javi Sánchez, David Torres, Lucas Rosa, Mario Martín, Kike Pérez, Amallah, Anuar, Marcos André y Amath

¿Cómo ver Real Madrid vs Real Valladolid ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Real Valladolid por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

Real Madrid vs Real Valladolid: pronósticos

Las casas de apuestas colocan al Real Madrid como favorito para ganar el encuentro. A continuación, se presentan las cuotas de algunas casas de apuestas: