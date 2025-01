Los caminos entre Raúl Ruidíaz y Universitario parece que finalmente no se volverán a encontrar. En los últimos días, el delantero nacional ha manifestado públicamente su deseo de regresar a la 'U', donde jugó por última vez en el 2016. Sin embargo, desde la directiva crema consideran que este fichaje no podrá realizarse, ya que hace un tiempo no llegaron a un acuerdo con la 'Pulga' y optaron por otros futbolistas.

Este frustrado regreso del atacante de 34 años al club del que es hincha ha generado y sigue generando diversas reacciones entre los hinchas de Universitario. Algunos consideran que se le debería contratar por la jerarquía que posee y por lo que puede aportar en la Copa Libertadores 2025. Uno de los exfutbolistas que se manifestó sobre este tema fue Mauro Cantoro.

¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre Raúl Ruidíaz tras no regresa a Universitario?

Durante el último programa streaming de 'Desmarcados', el exfutbolista argentino señaló que pensaba que Ruidíaz iba a volver a Universitario para esta temporada. Asimismo, fue enfático en señalar que en el mundo del fútbol el ambiente puede estar lleno de envidia, por lo que un jugador debe estar preparado y ser fuere para afrontar ello.

"Yo pensé que venía por Polo y Flores. En el fútbol hay muchas cosas, el ambiente es tan envidioso. Tienes que ser fuerte y estar preparado. Lo que pasa es que cuando estás en un lugar y tienes amigos, estás afinado con uno y con otro, hay un ambiente de envidia. La cosa es así. Un día te quieren y al otro día no te llaman más", sostuvo.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre la última negociación que tuvo con Universitario?

La 'Pulga' aseguró que durante la última negociación con Universitario le dijeron, en un primer momento, que lo llamarían al siguiente día. Cuando se comunicaron, contó que en la 'U' habían desistido de la oferta. No obstante, precisó que en ese momento intentó llamarlos nuevamente para decirle que aceptaba la propuesta, pero que finalmente se negaron a esa posibilidad.

"Sí hubo una oferta, pero no dije que no. Yo dije ‘lleguemos a un punto medio’, que es lo normal, en realidad era casi nada de lo que me estaban ofreciendo. Me dijeron ‘vamos a hablarlo mañana’ y al día siguiente me llamaron y me dijeron que no. Entonces, ahí yo le digo a mi representante que vuelva a llamar, que aceptaba, y me dijeron ‘no, ya no’. Esto fue en diciembre, el 16 por ahí", narró en el programa 'Mano a Mano'.

El atacante de la selección peruana señaló que el contrato con el club crema iba a ser de 3 años. Además, indicó que a pesar de que no le gusta declarar sobre el tema, las cosas deberían de "ser transparentes".