El pasado martes 21 de enero, Alianza Lima perdió 2-1 ante Deportivo Morón, club de la segunda división de Argentina, en lo que fue su último amistoso de la gira que realizó por ese país. El único tanto de los íntimos lo anotó Pablo Lavandeira. El conjunto blanquiazul dejó varias dudas en cuanto a juego, lo que generó las críticas al técnico Néstor Gorosito. Uno de los que se refirió a este encuentro fue el comentarista deportivo Diego Rebagliati.

En la reciente edición del programa 'Al Ángulo', Rebagliati señaló lo que para él es el principal problema que presenta Alianza Lima en esta pretemporada 2025. El comunicador aseguró que Gorosito debería encontrar un '6' que se maneje mejor en ese puesto, ya que esa no es la posición natural de Erick Noriega.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Alianza Lima tras la derrota ante Deportivo Morón?

Rebagliati precisó que Noriega no conoce mucho esa zona, algo que se pudo notar en el duelo ante Deportivo Morón. Además, el comentarista aseguró que probablemente el exfutbolista de Comerciantes termine jugando de lateral derecho.

"Para mí, el mayor problema de Alianza Lima es que no encuentra el '6', algo parecido a lo del año pasado, porque Noriega no es '6'. Ha jugado, puede jugar, pero no tiene la capacidad de perfilarse como un '6'. No conoce el puesto y yo creo que, además, va a terminar siendo una alternativa para jugar de lateral derecho. Es probable que termine jugando en esa posición", explicó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El siguiente partido de los íntimos será ante LDU por la 'Noche Blanca', evento en el que Liga Deportiva presentará el plantel que tendrá para el 2025. El amistoso se disputará este sábado 25 de enero en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Cabe precisar que Paolo Guerrero y Hernán Barcos serán homenajeados por los Albos tras el exitoso paso que tuvieron en el club hace unos años.

¿Cuándo jugará Alianza Lima por la Copa Libertadores?

Alianza Lima disputará este año la Fase 4 de la Copa Libertadores. Tras realizarse el sorteo, se determinó que los íntimos se enfrentarán a Club Nacional de Paraguay. El primer encuentro se jugará el miércoles 5 de febrero a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Arsenio Erico y el partido de vuelta será el 12 del mismo mes a la misma hora en Matute. Antes de esta segunda ronda, el equipo de Néstor Gorosito debutará ante Cusco FC por la Liga 1 2025.