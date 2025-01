Mr. Peet defendió a L1 MAX tras conflicto y dejó contundente mensaje: "¿Cuál es el incumplimiento?"

En los últimos meses, la Federación Peruana de Fútbol y 1190 Sports, empresa que cuenta con los derechos de televisión de la Liga 1 desde el 2023, han entrado en conflicto debido a deudas que la compañía global presenta con algunos equipos. Esta problemática ha ido generando que determinados equipos, e incluso miembros del directorio de la FPF, decidan resolver el contrato con la empresa. Sin embargo, eso finalmente no será así, ya que este miércoles 22 se conoció que el ente presidido por Agustín Lozano decidió respetar el contrato y L1 MAX seguirá transmitiendo los partidos.

Uno de los que se refirió a este conflicto fue el comentarista deportivo Mr. Peet, quien durante el 2024 se unió a las filas de L1 MAX para narrar los partidos de Alianza Lima. En una reciente edición del programa streaming 'Madrugol', el comunicador aseguró que el mencionado canal iba a seguir transmitiendo los encuentros de la Liga 1.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre los derechos de televisión de la Liga 1 para el 2025?

El narrador de fútbol señaló que L1 MAX va a mantener los derechos de transmisión del fútbol peruano y que el problema entre 1190 Sports y la FPF se ha "agrandado" de una forma que no debería.

"Hay personas que me están preguntando sobre quién va a transmitir la Liga 1. La va a transmitir L1 MAX. ¿Tienen alguna duda? En serio se los digo. Lo va a transmitir L1 MAX. ¿En serio tienen alguna duda? No duden, muchachos. Se está agrandando un escenario que no es tal", sostuvo.

Mr. Peet precisó que el contrato señala que existe un plazo de 60 días para pagar, por lo que si no se cancela en ese tiempo, no habría incumplimiento, ya que en el acuerdo está ello. Además, despejó las dudas de un posible retorno de GOLPERU como el canal que transmitirá los partidos de esta nueva temporada.

"Yo les voy a decir algo, ya que preguntan. Nosotros como empresa en 'A Presión' hemos recibido clientes que pagan en 45 a 60 días. ¿Algunos de ustedes que me ven acá en el programa son empresarios? ¿Alguno hace negocios? Si se hace un contrato donde se establece que tienes 60 días para pagar, ¿cuál es el incumplimiento, pregunto, si tú sabías cuando firmas el contrato? Yo he tenido clientes que pagan en 45 a 60 días y espero. El tema es el garante, porque el garante quebró. Bueno, hay 60 días para mostrar un nuevo garante. ¿Y si lo encuentran? La gente se hace unas ideas que vuelve GOLPERÚ o Disney. La Liga 1 la va a transmitir L1 MAX, así que tranquilos", explicó.

1190 Sports seguirá teniendo los derechos de TV de la Liga 1

Según informó RPP, este miércoles 22, tras la segunda reunión entre la FPF y los clubes de la Liga, Agustín Lozano informó la decisión de respetar el contato que la Federación tiene con 1190 Sports. Por lo tanto, L1 MAX seguirá transmitiendo los partidos de 17 equipos en esta nueva temporada.