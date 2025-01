Alianza Lima cerró su gira por Argentina con una derrota frente a Deportivo Morón, club que milita en la Segunda División de Argentina. Más allá del resultado, los hinchas blanquiazules quedaron preocupados con el rendimiento del equipo y desde diversos sectores apuntaron contra el entrenador Néstor Gorosito.

Uno de los que cuestionó el desempeño del conjunto comandado por 'Pipo' fue el periodista Mr. Peet. Además de expresar su crítica al nivel colectivo, el comunicador reparó en la situación del uruguayo Pablo Ceppelini.

Mr. Peet apunta contra Gorosito por no hacer jugar a Ceppelini

El reconocido periodista consideró que la imagen que dejó Alianza Lima en el cierre de su gira por Argentina fue muy pobre y cuestionó la falta de fútbol en el medio campo. "La imagen que nos deja es pobre. Lo que necesita este plantel de Alianza es rodaje, y a eso vamos. Asumiendo y aceptando que a Alianza le falta fútbol, viene otra pregunta: ¿dónde está el hombre que vino para poner el fútbol en Alianza?", manifestó en el programa 'Madrugol'.

El fichaje de Pablo Ceppelini por Alianza Lima despertó mucha expectativa debido a su destacada trayectoria en países como Colombia y Brasil. En ese sentido, Mr. Peet se mostró sorprendido ante nula participación que tuvo el habilidoso volante.

"Tendrían que informar qué está pasando con Cepellini, que vino de ser titular en Nacional de Medellín y alternando el puesto con Cardona. El campeonato colombiano acaba de terminar. ¿Cuál es la razón para que Cepellini no haya jugado un solo minuto? Tendrían que informar porque el hincha quiere saber qué pasa con Cepellini. Viene de ser titular en Nacional. ¿Hay un trabajo de adaptación? ¿Llegó mal físicamente? ¿Llegó mal médicamente? (...) Pasó Emelec, Vélez, Riestra, Morón y uno dice: ¿algo raro está pasando? Este muchacho llegó para poner el fútbol en Alianza y no es un desconocido. Viene de ganar 2 títulos en el fútbol colombiano", agregó.

Por otra parte, Arevalo se preguntó si la ausencia de Cepellini tiene con que no fue un pedido del entrenador Néstor Gorosito. "Acaso porque no lo pidió Gorosito, ¿a Gorosito no le da la gana de ponerlo? Es una pregunta. Uno necesita respuestas a estas alturas de la noche porque el partido que hizo Alianza fue pobre. Yo voy a apoyar el proceso que necesite el club para encontrar el rodaje. Pero en ese camino, tú tienes que ver algunas buenas sensaciones o indicios", apuntó.

¿Cómo le fue a Pablo Cepellini en el 2024?

Durante la temporada 2024, Pablo Ceppelini destacó en Atlético Nacional de Colombia, donde gozó de una notable continuidad. En el Torneo Apertura, se consolidó como titular y su desempeño fue sobresaliente, siendo reconocido como el mejor jugador del cuadro verdolaga.

No obstante, en la segunda mitad del año, el volante uruguayo vio reducida su participación en el once inicial, limitándose a ingresar en los segundos tiempos. En el Clausura, su rendimiento se reflejó en un puntaje de 6,93, lo que lo posicionó entre los nueve mejores futbolistas del conjunto de Medellín, según la misma plataforma de estadísticas.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante LDU de Quito el sábado 25 de enero. Los íntimos visitarán al conjunto estudiantil a partir de las 7.30 (hora peruana y ecuatoriana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ATV.