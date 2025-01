Ni el fútbol se salva de la delincuencia. Alexis Arias, jugador de FBC Melgar, reveló que fue víctima de una estafa que lo llevó a perder la considerable suma de S/240.000. La denuncia se centra en un presunto estafador que se aprovechó de su confianza.

En una reciente entrevista con el medio EPA Noticias, el volante del Dominó expuso los detalles de una estafa que lo afectó económicamente. La situación generó preocupación en el entorno del jugador y en la comunidad deportiva, que se muestra alerta ante este tipo de fraudes. Arias, quien ha sido parte del club arequipeño desde 2014, hizo un llamado a la precaución y advirtió sobre las tácticas utilizadas por el supuesto delincuente, quien se presentó como un proveedor de una empresa minera.

Alexis Arias y los detalles de la estafa

El futbolista, visiblemente afectado, identificó al presunto timador como Braulio Rojas Quezada. Según su relato, él utilizó su amistad para convencerlo de invertir S/240.00 en un negocio que resultó ser ficticio. "Ante todos quiero hacer una denuncia pública por una presunta estafa, ya que mediante el engaño me dijo que era para una inversión, un negocio, que era el proveedor principal de IMCO. Entonces yo caí, yo creí", expresó el último lunes 20 en la entrevista con el mencionado medio.

En su declaración, Arias no solo pidió la devolución de su dinero, sino también instó a otros a tener cuidado con las inversiones que parecen demasiado buenas para ser verdad. "Decir a Braulio Rojas Quezada que vea la manera, no sé cómo. Estoy preocupado porque obviamente quiero que me paguen mi dinero. Pero decirles a las personas también que tengan cuidado", expresó el 'Chaka'. Además, el jugador ya presentó una denuncia penal, lo que indica que está decidido a seguir el proceso legal correspondiente.

Alexis Arias fue campeón con FBC Melgar en el 2015. Foto: GLR

Un llamado a la precaución

El volante de Melgar también hizo un llamado a la comunidad e instó a las personas a ser cautelosas y a no confiar ciegamente en quienes se presentan como amigos o conocidos. "Uno nunca termina de conocer a las personas", reflexionó. Inclusive, afirmó que el acusado estaría usando su nombre para captar más personas en las dudosas inversiones.

A pesar de la situación adversa, Alexis Arias dio a conocer su intención de concentrarse en su carrera futbolística. Con una trayectoria destacada en el FBC Melgar, en el cual se coronó campeón nacional en 2015 y llegó a ser seleccionado nacional, el jugador busca dejar atrás este episodio y continuar con su desarrollo profesional.