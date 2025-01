En las últimas horas, el nombre de Nolberto Solano sonó para ser el próximo DT de la selección peruana tras la salida de Jorge Fossati. Sin embargo, Claudio Vivas, quien asumiría la dirección deportiva en la FPF, no tiene a 'Ñol' entre sus candidatos como estratega de la Bicolor. Es más, el exentrenador de Sporting Cristal ya contaría con otro hombre para que dirija a Perú en las 6 jornadas finales de las Eliminatorias 2026: José Guillermo del Solar.

El próximo compromiso de la Blanquirroja en las clasificatorias es el 20 de marzo en Lima ante el combinado boliviano. A Perú le urge la victoria para revivir las esperanzas de acceder siquiera al repechaje del Mundial 2026, pero antes de eso, necesita un DT que asuma dicho reto complicado.

Claudio Vivas sería director deportivo de la FPF, pero Solano estaría descartado como DT de Perú

En el programa de YouTube 'Mano a mano', el periodista Mauricio Loret de Mola reveló que el máximo ente rector del balompié nacional tiene negociaciones avanzadas con Claudio Vivas para que sea el nuevo director deportivo. Es más, desmintió la información de que Solano como el próximo estratega de la Bicolor y manifestó que la primera opción de Vivas para el cargo de DT es 'Chemo' de Solar.

"Sí, quiere que se cierre esta semana (las negociaciones de Vivas con la FPF). No (es 'Ñol' el candidato de Vivas). Para 6 partidos y en general porque quieren integrarlo y saben su valía en la Federación es 'Chemo' (del Solar). Claro, en caso de que ingrese, es un hombre que gusta para estos 6 partidos y porque saben que es un hombre que podría hacer muchas cosas buenas", detalló.

'Chemo' del Solar aclara cuándo se pronunciará sobre su renuncia a la selección peruana sub-20

En sus últimas declaraciones en la Videna, cuando le consultaron sobre su renuncia a la selección sub-20, Del Solar prefirió no pronunciarse al respecto por respeto a sus dirigidos. Asimismo, reveló que lo haría luego de la culminación del torneo juvenil.

"Yo no quiero distraer a estos chicos con preguntas sobre mi renuncia, no es el momento de hablar de eso. Si me van a preguntar de la selección mayor o de Juan Carlos Oblitas, no es el momento. Cuando termine el Sudamericano, hablamos lo que ustedes (la prensa) quieran. Pero ahora lo importante es la selección peruana sub-20, que se merece un respeto y por esos chicos estoy dispuesto a contestar lo que quieran con respecto a la sub-20 que participa en unos días en el Sudamericano", mencionó el entrenador.