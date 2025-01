¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Emelec HOY EN VIVO por la Noche Verdiblanca 2025?

Deportivo Cali vs Emelec EN VIVO juegan a partir de las 6.00 p. m. (hora de Colombia y Ecuador), por partido amistoso en la Noche Verdiblanca de la Serie Colombia 2025. El encuentro se jugará en el Estadio Polideportivo de Cali (Palmaseca) y será transmitido por Disney Plus Premium. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet de este y otros partidos de hoy, sigue la previa de La República Deportes.

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Emelec?

El partido entre Deportivo Cali y Emelec se jugará a partir de las 6.00 p. m. (mismo horario de Colombia y Ecuador). Para otros países, revisa la siguiente guía.

México:

Perú:

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York):

Bolivia, Venezuela:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay:

España:

¿Dónde ver Deportivo Cali vs Emelec?

La transmisión del Deportivo Cali vs Emelec estará a cargo del servicio de streaming Disney Plus, pero solo los suscriptores que cuentan con una membresía Premium podrán ver el encuentro.

Mensual: 46,900 pesos (Colombia), 14,99 dólares (Ecuador)

Anual: 293,900 pesos (Colombia), 124,99 dólares (Ecuador).

Deportivo Cali vs Emelec: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas le dan al Deportivo Cali el favoritismo claro frente a Emelec.

Betano: gana Cali (1,55), empate (3,60), gana Emelec (5,30)

1XBet: gana Cali (1,47), empate (3,74), gana Emelec (6,61)

Coolbet: gana Cali (1,82), empate (3,40), gana Emelec (4,20)

Doradobet: gana Cali (1,70), empate (4,33), gana Emelec (4,33).

¿En qué estadio juega Deportivo Cali vs Emelec?

El escenario de este compromiso será el Estadio Polideportivo Cali, ubicado en el corregimiento de Palmaseca. El imponente recinto, que tiene capacidad para más de 50.000 espectadores, es propiedad de la Asociación Deportivo Cali.

Posibles alineaciones de Deportivo Cali vs Emelec

Estos son los probables equipos titulares de Deportivo Cali y Emelec para el partido amistoso de hoy.

Deportivo Cali : Gastón Guruceaga; Fabián Viáfara, Juan Sebastián Quintero, Francisco Meza, Yulián Gómez; Víctor Mejía, Yeison Gordillo, Gianfranco Cabezas; Jarlan Barrera, Andrey Estupiñán y Juan Camilo Cantillo.

: Gastón Guruceaga; Fabián Viáfara, Juan Sebastián Quintero, Francisco Meza, Yulián Gómez; Víctor Mejía, Yeison Gordillo, Gianfranco Cabezas; Jarlan Barrera, Andrey Estupiñán y Juan Camilo Cantillo. Emelec: Gilmar Napa; Alexander González, Joel Quintero, Joao Quiñonez, Gustavo Cortez; Marcelo Meli, Washington Corozo; Tommy Chamba, Maicon Solís, Jaime Ayoví y Jhon Sánchez

Deportivo Cali vs Emelec: previa

Deportivo Cali se prepara para su primer amistoso del año ante un Emelec que llega golpeado tras sus dos derrotas consecutivas en esta pretemporada. El cuadro verdiblanco aprovechará la ocasión para presentar a su plantel como parte de su participación en la Serie Colombia 2025.

El conjunto eléctrico, por su parte, buscará volver a sonreír luego de perder de forma seguida frente a Alianza Lima y Águilas Doradas. En ambos casos, el combinado ecuatoriano cayó 2-0, por lo cual la falta de goles empieza a preocupar a sus hinchas.

Boletas Deportivo Cali vs Emelec

La venta de entradas para el partido entre Deportivo Cali y Emelec está disponible en la página web warena.co. Estos son los precios dependiendo de cada sector del estadio.