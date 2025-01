El ciclo de Jorge Fossati al mando de la selección peruana llegó a su fin. A través de un comunicado, la FPF se oficializó la salida del experimentado entrenador uruguayo, quien fue muy criticado en los últimos meses por sus resultados. En medio de este panorama, el 'Nonno' decidió pronunciarse ante lo acontecido.

Si bien el estratega de 72 años evidenció su tristeza por dejar el banquillo de la Blanquirroja, también se mostró conforme con el trabajo que realizó. Bajo sus órdenes, el equipo solo consiguió un triunfo en las Eliminatorias y, actualmente, se ubica en el fondo de la tabla de posiciones con solo 7 unidades.

Jorge Fossati se pronuncia tras salir de la selección peruana

En diálogo con Canal N, Jorge Fossati indicó que cumplieron con lo que le prometieron a los aficionados de la selección peruana. Además, consideró que los resultados obtenidos no fueron los peores.

"Me causa tristeza, frustración, pero también me animo a decirte que este mes nos dio para analizar y, sinceramente, estar muy tranquilos. Lo que le prometimos a la afición del país, lo hicimos. Algunos estarán de acuerdo con nuestras decisiones y otros no, el fútbol es muy opinable. Los que conocemos el trabajo desde adentro, sabemos que hubo cosas muy buenas en el 2024. Bueno, los resultados no fueron los mejores, pero tampoco los peores", declaró.

Resultados de Jorge Fossati en la selección peruana

El extécnico de Universitario de Deportes estuvo al mando de la selección peruana en 13 partidos, con un saldo de 4 victorias (3 de ellas en amistosos), 4 empates y 5 derrotas.

Perú 2-0 Nicaragua (Amistoso internacional)

Perú 4-1 República Dominicana (Amistoso internacional)

Perú 1-0 El Salvador (Amistoso internacional)

Perú 0-0 Chile (Copa América 2024)

Perú 0-1 Canadá (Copa América 2024)

Perú 0-2 Argentina (Copa América 2024)

Perú 1-1 Colombia (Eliminatorias 2026)

Ecuador 1-0 Perú (Eliminatorias 2026)

Perú 1-0 Uruguay (Eliminatorias 2026)

Brasil 4-0 Perú (Eliminatorias 2026)

Perú 0-0 Chile (Eliminatorias 2026)

Argentina 1-0 Perú (Eliminatorias 2026).

¿Quién reemplazará a Jorge Fossati en la selección peruana?

A pocos meses de disputarse los decisivos cotejos frente a Bolivia y Venezuela, existe mucha expectativa por conocer quién reemplazará a Jorge Fossati en el banquillo de la selección peruana. En ese sentido, se pudo conocer que el argentino Ángel Comizzo es uno de los nombres que más gusta en la Videna.

“Ángel Comizzo es una de las opciones que más gusta en la FPF para reemplazar a Jorge Fossati en la selección peruana. Incluso ya existe un plan para no perjudicar a Atlético Grau (club actual del entrenador argentino). Los próximos días serán claves para la elección del nuevo DT”, afirmó el periodista Carlos Hernández a través de su cuenta de X.

¿Cuánto habría pagado la FPF por la rescisión de contrato de Jorge Fossati?

Según el periodista deportivo Carlos Alberto Navarro, la FPF habría desembolsado 680.000 dólares a Jorge Fossati para finalizar su vínculo contractual con la selección peruana.