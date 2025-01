Desde que adquirió en 2021 el Wrexham de Gales, equipo que participa actualmente en la tercera categoría del fútbol inglés, el actor de Hollywood Ryan Reynolds se hizo conocido en el ámbito futbolístico por conseguir 2 ascensos consecutivos con el conjunto galés, que ahora pelea por llegar a la Championship, la segunda división de Inglaterra. En ese sentido, en busca de ampliar sus horizontes, el grupo inversor del artista adquirió por 30 millones de dólares La Equidad, club colombiano que tuvo en sus filas a Pablo Sabbag, exatacante de Alianza Lima.

La Equidad, fundado en 2007, ha tenido un recorrido notable en el fútbol colombiano al disputar tres finales de liga, aunque sin lograr alzarse con el trofeo. Además, participó en varias ediciones de la Copa Sudamericana, lo que resalta su presencia en el ámbito internacional. La compra fue confirmada a través de un comunicado oficial del club, que también destacó la aprobación del proceso por parte de Dimayor, la entidad que regula el fútbol en Colombia. El Verde Capitalino, que tiene su sede en Bogotá, es considerado el tercer conjunto más importante de la capital en términos de hinchas y relevancia.

Comunicado de La Equidad

"El grupo de inversión norteamericano liderado por Al Tylis y Sam Porter completó la adquisición de nuestro club. Este proceso se ha llevado a cabo con éxito y ha recibido la aprobación de Dimayor. (...) Nuestros nuevos propietarios están comprometidos a invertir en áreas clave, incluyendo nuestras fuerzas básicas y nuestro equipo femenino, pilares fundamentales de nuestra institución", se lee en el comunicado.

La empresa no solo está liderado por Ryan Reynolds, conocido por su papel protagónico en la película 'Deadpool' de Marvel, sino también cuenta con la participación de otras figuras reconocidas en el mundo del entretenimiento y el deporte. Entre los nuevos propietarios se encuentran Eva Longoria, Rob McElhenney, Justin Verlander, Kate Upton, Shawn Marion y Scott Galloway. Asimismo, el exfutbolista alemán Mesut Özil igualmente forma parte de este consorcio, lo que añade un atractivo adicional a la inversión.

La Equidad anunció que fue adquirido por el grupo inversor del actor Ryan Reynolds. Foto: captura de X/La Equidad

Sam Porter, uno de los líderes del grupo, expresó su entusiasmo por el futuro de La Equidad. "Estamos convencidos de que el futuro de La Equidad será brillante. Bogotá es una ciudad increíble, llena de oportunidades para crecer y alcanzar grandes éxitos", palabras que fueron citadas en el pronunciamiento de la institución deportiva.

La historia de La Equidad en el fútbol colombiano

Desde su creación, La Equidad es un club que busca establecerse en la primera división del fútbol colombiano. A pesar de llegar a tres finales, el equipo aún no pudo conquistar el título, lo que representa un desafío para los nuevos propietarios. La participación en la Copa Sudamericana también fue un aspecto destacado en su trayectoria y permitió al club medirse con equipos de otros países y ganar experiencia internacional.

El Verde Capitalino fue fundado por una empresa aseguradora, esta situación le otorgó una base sólida en términos de financiamiento y gestión. Sin embargo, la llegada de este grupo inversor podría desencadenar un cambio significativo en la forma en que se maneja el club, con un enfoque renovado en el desarrollo de talento y la mejora de la infraestructura.

Ryan Reynolds y su conexión con el fútbol

Ryan Reynolds no es ajeno al mundo del fútbol, ya que también es propietario del club galés Wrexham, que experimentó un notable ascenso desde su llegada. Bajo su liderazgo, el elenco galés subió de la quinta a la tercera categoría del fútbol inglés y ganó notoriedad gracias a la serie de televisión 'Welcome to Wrexham', que produce junto a Rob McElhenney. Este éxito generó expectativas sobre su capacidad para replicar un modelo similar en La Equidad.

El actor canadiense, conocido por su papel en 'Deadpool', manifestó su deseo de llevar al Wrexham a la Premier League. Con la adquisición de La Equidad, Reynolds busca expandir su influencia en el deporte y contribuir al crecimiento de un club con un gran potencial en Colombia.