U. de Chile vs Godoy Cruz EN VIVO: horario y canal de TV para ver el amistoso por la Copa Coquimbo

¿A qué hora juegan U. de Chile vs. Godoy Cruz EN VIVO? Ambos equipos se enfrentarán en un amistoso internacional de la segunda jornada de la Copa Coquimbo 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, a partir de las 6.00 p. m. (hora chilena y argentina), y la transmisión estará a cargo de la plataforma streaming Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

El conjunto estudiantil se prepara intensamente para la temporada 2025, en la que enfrentará los siguientes torneos: competirá en la liga y la Copa a nivel local, además de participar en la Copa Libertadores a nivel internacional. En su primer amistoso de pretemporada, correspondiente a la Copa Coquimbo 2025, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez sufrió una derrota de 2-1 ante Coquimbo.

Sin embargo, la 'U' tiene la oportunidad de elevar su rendimiento rápidamente, ya que se medirá contra Godoy Cruz en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde parte como favorito para obtener la victoria. Cabe destacar que el conjunto argentino aún no ha disputado minutos en lo que va del año, lo que podría jugar a favor del equipo chileno.

¿A qué hora juegan U. de Chile vs Godoy Cruz?

En territorio chileno, el choque entre U. de Chile vs Godoy Cruz se disputará a partir de las 4.00 p. m. Revisa AQUÍ nuestra guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia desde el lugar donde te encuentras:

Costa Rica, México: 3.00 p. m.

Colombia, Perú, Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿En qué canal ver U. de Chile vs Godoy Cruz?

La transmisión del U. de Chile vs Godoy Cruz por la Copa Coquimbo no se podrá ver a través de canales de TV en toda Sudamérica. La única opción para seguir el cotejo es a través de la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

¿Cómo ver U. de Chile vs Godoy Cruz online y gratis?

Si deseas ver U. de Chile vs Godoy Cruz ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Copa Betano Coquimbo 2025

La Copa Coquimbo cuenta con la participación de 3 equipos de Sudamérica.