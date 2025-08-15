HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Datos LR

El Bono de Guerra Económica para pensionados de agosto 2025 tendrá un aumento: MONTO OFICIAL del pago para adultos mayores vía Patria

El Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados ya está por ser entregado por medio del Sistema Patria con un monto con aumento oficializado por Nicolás Maduro.

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria
La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

El régimen de Nicolás Maduro se alista para desembolsar el Bono de Guerra para pensionados del IVSS y Amor Mayor en agosto 2025. Este será el último pago del esperado subsidio mensual, que contará con un aumento oficial y se podrá cobrar por el Sistema Patria de Venezuela hasta una fecha determinada.

Revisa en la siguiente nota todo lo que necesitas saber sobre el abono para adultos mayores de este mes, incluida la cantidad económica, la fecha de pago y cómo cobrar sin presentar inconvenientes.

PUEDES VER: Bono de Guerra información de HOY: fechas exactas del pago, montos con aumento y buenas noticias del Sistema Patria

lr.pe

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuánto cobrarán los pensionados vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados tendrá un monto oficial de 50 dólares indexados, que fue confirmado por la administración de Nicolás Maduro como parte de los aumentos del ingreso integral.

Es importante recordar que el valor en bolívares dependerá del tipo de cambio que presente la moneda nacional para el día en el que se anuncie el depósito.

PUEDES VER: Bonos Activos esto se sabe HOY: Bono de Corresponsabilidad y Formación agosto 2025 y próximos pagos con aumento vía Patria

lr.pe

¿Cuándo cae el Bono de Guerra Económica para pensionados en agosto 2025?

Los pensionados recibirán el Bono de Guerra el jueves 21 de agosto, tomando como referencia los días anteriores en los que también llegó este subsidio vía Sistema Patria.

Asimismo, durante el transcurso de ese día también se efectuará el pago de la pensión IVSS en Venezuela.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 por el Sistema Patria?

Así puedes cobrar todos los bonos del Sistema Patria en agosto de 2025, incluido el Bono de Guerra para pensionados:

  • Inicia sesión en el Sistema Patria.
  • Ve a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".
  • Selecciona el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos.
  • Haz clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".
Notas relacionadas
Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

LEER MÁS
El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

LEER MÁS
Nuevo bono de 708,80 bolívares en agosto 2025 para un grupo vulnerable: regístrate y COBRA HOY vía Sistema Patria

Nuevo bono de 708,80 bolívares en agosto 2025 para un grupo vulnerable: regístrate y COBRA HOY vía Sistema Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos información de HOY, 15 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

Bonos Activos información de HOY, 15 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Datos LR

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota