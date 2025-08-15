El Bono de Guerra Económica para pensionados de agosto 2025 tendrá un aumento: MONTO OFICIAL del pago para adultos mayores vía Patria
El Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados ya está por ser entregado por medio del Sistema Patria con un monto con aumento oficializado por Nicolás Maduro.
El régimen de Nicolás Maduro se alista para desembolsar el Bono de Guerra para pensionados del IVSS y Amor Mayor en agosto 2025. Este será el último pago del esperado subsidio mensual, que contará con un aumento oficial y se podrá cobrar por el Sistema Patria de Venezuela hasta una fecha determinada.
Revisa en la siguiente nota todo lo que necesitas saber sobre el abono para adultos mayores de este mes, incluida la cantidad económica, la fecha de pago y cómo cobrar sin presentar inconvenientes.
Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuánto cobrarán los pensionados vía Sistema Patria?
El Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados tendrá un monto oficial de 50 dólares indexados, que fue confirmado por la administración de Nicolás Maduro como parte de los aumentos del ingreso integral.
Es importante recordar que el valor en bolívares dependerá del tipo de cambio que presente la moneda nacional para el día en el que se anuncie el depósito.
¿Cuándo cae el Bono de Guerra Económica para pensionados en agosto 2025?
Los pensionados recibirán el Bono de Guerra el jueves 21 de agosto, tomando como referencia los días anteriores en los que también llegó este subsidio vía Sistema Patria.
Asimismo, durante el transcurso de ese día también se efectuará el pago de la pensión IVSS en Venezuela.
¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 por el Sistema Patria?
Así puedes cobrar todos los bonos del Sistema Patria en agosto de 2025, incluido el Bono de Guerra para pensionados:
- Inicia sesión en el Sistema Patria.
- Ve a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".
- Selecciona el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos.
- Haz clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".