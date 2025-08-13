HOYSuscripcion LR Focus

Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Bono de Guerra para jubilados en agosto 2025 de más de 100 dólares: fecha fija oficial y aumento confirmado por Nicolás Maduro vía Patria

En los próximos días estará activo el Bono de Guerra de agosto 2025 para los jubilados en Venezuela. Conoce todo lo que necesitas saber sobre este pago con aumento que se realizará por medio del Sistema Patria.

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria
La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

El gobierno de Nicolás Maduro se alista para depositar el Bono de Guerra de agosto 2025 dirigido a los jubilados de la administración pública de Venezuela a través del Sistema Patria. Dichos beneficiarios serán el segundo grupo que recibirá el subsidio más esperado del mes, luego de que también hayan hecho lo propio los trabajadores públicos.

Revisa en la siguiente nota lo relacionado al abono, incluida la fecha tentativa en la que llegará, el monto ascendente a 100 dólares y cómo cobrarlos sin presentar ninguna clase de inconvenientes.

PUEDES VER: Bono de Guerra agosto 2025 para trabajadores públicos de más de 115 dólares: fecha de pago y aumento oficial vía Sistema Patria

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuándo pagarán a los jubilados por el Sistema Patria?

Los jubilados recibirán el Bono de Guerra de agosto 2025 el lunes 18 de dicho mes, tomando como referencia los últimos días en los que fue entregado el pago durante meses anteriores.

Cabe destacar que los anuncios oficiales sobre la entrega de los envíos económicos del régimen se difunden a través de plataformas como Canal Patria Digital en Telegram y Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (anteriormente Twitter).

PUEDES VER: La mala noticia del Bono Único Familiar de agosto 2025: hasta cuándo pagan el aumento de Nicolás Maduro vía Sistema Patria

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de agosto 2025 para jubilados?

El Bono de Guerra de agosto 2025 para jubilados llegará con un monto oficial de 112 dólares indexados, pues esta cantidad es el resultado del anuncio realizado por Nicolás Maduro sobre los incrementos en los pagos a la ciudadanía.

El monto en bolívares dependerá de la tasa de cambio establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) en la fecha en que se efectúe el pago del bono.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 por el Sistema Patria?

Así puedes cobrar todos los bonos del Sistema Patria en agosto de 2025, incluido el Bono de Guerra para jubilados:

  • Inicia sesión en el Sistema Patria.
  • Ve a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".
  • Selecciona el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos.
  • Haz clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".
