¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

Las denominaciones Trux y Cix han empezado a masificarse en las redes sociales. ¿Sabes cuál es el origen?

Son los adolescentes y los jóvenes quienes usan estos términos. Foto: Jazmin Ceras/La República

En tiempos de redes sociales se han hecho más notorias las nuevas denominaciones que se les asigna a algunas cosas y lugares. Ya sea por acortar la pronunciación o por alguna tendencia juvenil, estas van masificándose. No obstante, aunque gocen de popularidad, muchos desconocen su origen.

Por ejemplo, a dos ciudades del norte del país —Trujillo y Chiclayo— se les llama Trux y Cix, respectivamente.

En el caso de Trujillo, podría remontarse al momento de su fundación en 1534: inicialmente, fue la Villa de Truxillo.

lr.pe

El historiador Constante Traverso da cuenta que: “Venía Diego de Almagro de Quito, socio de Francisco Pizarro de la conquista, y se detiene en el valle Chimor. Escoge este lugar cerca del río Moche para fundar una ciudad que se iba a denominar Villa de Truxillo, en homenaje a la tierra que vio nacer al conquistador Pizarro”.

Esta fundación tiene lugar después de que Almagro y Pizarro instituyeran la Ciudad de los Reyes (Lima). El primero había dejado en manos de Miguel de Estete el trazo de la ciudad norteña y se inspiró en los campamentos romanos, donde se ubicaba la plaza de Armas en el centro.

Foto: detrujillo.com

Los inicios de la expresión ´Trux´se remontan a la fundación de la ciudad de Trujillo. Foto: detrujillo.com

Trujillo será una villa, después será ciudad, después capital del Corregimiento de Trujillo y después será la capital de la Intendencia de Trujillo, que abarcaba un tercio del territorio del virreinato, tanto en población como en territorio”, lo explica el historiador en un video colgado la fanpage del Centro Cultural Constante Traverso Lombardi.

En ese sentido, se puede decir que con relación a la ciudad primaveral se trata de una vuelta a los orígenes. Aunque, es de señalar, que el término Trux es empleado por adolescentes y jóvenes, en su gran mayoría.

Chiclayo

En cuanto a la ciudad vecina, su origen es mucho más reciente: desde la inauguración del Aeropuerto Capitán FAP José A. Quiñones (1956), que alcanzó la categoría de internacional en 1994.

Y la denominación Cix se debe exclusivamente al código IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo, traducido del inglés). El código se usa en mayúsculas CIX y es el que figura en las tarjetas de embarque, en las etiquetas de los equipajes y en las pantallas de información de las terminales aeroportuarias.

