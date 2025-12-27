Significado del blanco en año nuevo: conoce la razón detrás de una de las tendencias más seguidas en estas fechas | Foto: Freepik

Significado del blanco en año nuevo: conoce la razón detrás de una de las tendencias más seguidas en estas fechas | Foto: Freepik

El calendario del 2025 está llegando a su fin y la búsqueda del 'outfit' perfecto para recibir el Año Nuevo 2026 se intensifica. Aunque los colores vibrantes suelen inundar los escaparates, existe una tendencia que cada año gana más adeptos por su elegancia y significado espiritual: vestir de blanco. Esta costumbre, que convierte las fiestas de fin de año en una marea de claridad, no es una elección azarosa, sino un protocolo cargado de simbolismo que busca atraer la armonía y resetear las energías.

A diferencia de otras cábalas que se enfocan en lo material, el blanco apela a un estado mental y emocional. En la víspera de este 2026, miles de peruanos optarán por este tono no solo por la frescura que exige el verano costero, sino como un lienzo en blanco donde se proyectan las nuevas metas y la esperanza de un año libre de conflictos.

¿Qué simboliza el blanco en la medianoche del nuevo año?

En el lenguaje visual y la psicología del color, el blanco es la suma de todos los colores del espectro, lo que representa la unidad y la integridad. Al recibir el 1 de enero con este tono, se envía un mensaje de apertura al universo: la disposición de recibir lo nuevo sin los prejuicios o "manchas" del pasado.

Purificación: funciona como un filtro para dejar atrás las malas experiencias del año viejo.

funciona como un filtro para dejar atrás las malas experiencias del año viejo. Paz y Equilibrio: es el color por excelencia para invocar la calma en el hogar y en las relaciones personales.

es el color por excelencia para invocar la calma en el hogar y en las relaciones personales. Claridad Mental: se cree que ayuda a visualizar con mayor nitidez los objetivos de vida para el ciclo que comienza.

De las playas de Río al mundo: El origen de la tradición de la ropa blanca en año nuevo

Aunque hoy lo vemos en fiestas de gala y reuniones familiares, el origen de esta práctica tiene una raíz profundamente espiritual y afrodescendiente. La tradición nació en Brasil, vinculada a las religiones de matriz africana como el Candomblé.

Durante las celebraciones de fin de año, los practicantes acudían a las playas de Copacabana vestidos con trajes blancos inmaculados para rendir tributo a Iemanjá, la deidad de las aguas y protectora de la familia. Con el tiempo, la belleza visual de miles de personas vestidas de blanco frente al mar cautivó a los turistas, quienes exportaron la costumbre a toda América Latina y el Caribe, despojándola de su carácter estrictamente religioso para convertirla en un símbolo universal de renovación.

Guía de moda: cómo lucir el blanco este Año Nuevo 2026

Si has decidido sumarte a esta tendencia para despedir el año, aquí te damos algunas claves para que tu elección sea un éxito: