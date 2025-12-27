HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo HOY en Callao, según IGP
Sismo HOY en Callao, según IGP     Sismo HOY en Callao, según IGP     Sismo HOY en Callao, según IGP     
Datos LR

¿Por qué vestimos de blanco en Año Nuevo? El significado secreto de esta tradición y su sorprendente origen

La búsqueda del 'outfit' ideal para recibir el Año Nuevo 2026 se intensifica con la tendencia de vestir de blanco destacando por su elegancia y simbolismo espiritual.

Significado del blanco en año nuevo: conoce la razón detrás de una de las tendencias más seguidas en estas fechas
Significado del blanco en año nuevo: conoce la razón detrás de una de las tendencias más seguidas en estas fechas | Foto: Freepik

El calendario del 2025 está llegando a su fin y la búsqueda del 'outfit' perfecto para recibir el Año Nuevo 2026 se intensifica. Aunque los colores vibrantes suelen inundar los escaparates, existe una tendencia que cada año gana más adeptos por su elegancia y significado espiritual: vestir de blanco. Esta costumbre, que convierte las fiestas de fin de año en una marea de claridad, no es una elección azarosa, sino un protocolo cargado de simbolismo que busca atraer la armonía y resetear las energías.

A diferencia de otras cábalas que se enfocan en lo material, el blanco apela a un estado mental y emocional. En la víspera de este 2026, miles de peruanos optarán por este tono no solo por la frescura que exige el verano costero, sino como un lienzo en blanco donde se proyectan las nuevas metas y la esperanza de un año libre de conflictos.

TE RECOMENDAMOS

3 Arroces Navideños buenazos: arroz árabe, arroz con aceitunas y arroz amarillo

PUEDES VER: Feriados de fin de año 2025: ¿se podrá disfrutar de un fin de semana largo por Navidad y Año Nuevo según la ley?

lr.pe

¿Qué simboliza el blanco en la medianoche del nuevo año?

En el lenguaje visual y la psicología del color, el blanco es la suma de todos los colores del espectro, lo que representa la unidad y la integridad. Al recibir el 1 de enero con este tono, se envía un mensaje de apertura al universo: la disposición de recibir lo nuevo sin los prejuicios o "manchas" del pasado.

  • Purificación: funciona como un filtro para dejar atrás las malas experiencias del año viejo.
  • Paz y Equilibrio: es el color por excelencia para invocar la calma en el hogar y en las relaciones personales.
  • Claridad Mental: se cree que ayuda a visualizar con mayor nitidez los objetivos de vida para el ciclo que comienza.
Las mejores opciones para vestir de blanco en año nuevo. Foto: Freepik

Las mejores opciones para vestir de blanco en año nuevo. Foto: Freepik

De las playas de Río al mundo: El origen de la tradición de la ropa blanca en año nuevo

Aunque hoy lo vemos en fiestas de gala y reuniones familiares, el origen de esta práctica tiene una raíz profundamente espiritual y afrodescendiente. La tradición nació en Brasil, vinculada a las religiones de matriz africana como el Candomblé.

Durante las celebraciones de fin de año, los practicantes acudían a las playas de Copacabana vestidos con trajes blancos inmaculados para rendir tributo a Iemanjá, la deidad de las aguas y protectora de la familia. Con el tiempo, la belleza visual de miles de personas vestidas de blanco frente al mar cautivó a los turistas, quienes exportaron la costumbre a toda América Latina y el Caribe, despojándola de su carácter estrictamente religioso para convertirla en un símbolo universal de renovación.

Guía para outfits para vestir de blanco en Año Nuevo: las nuevas tendencias en vestimenta. Foto: Freepik

Guía para outfits para vestir de blanco en Año Nuevo: las nuevas tendencias en vestimenta. Foto: Freepik

Guía de moda: cómo lucir el blanco este Año Nuevo 2026

Si has decidido sumarte a esta tendencia para despedir el año, aquí te damos algunas claves para que tu elección sea un éxito:

  1. Texturas naturales: el lino y el algodón orgánico son los protagonistas de esta temporada. Aportan un aire relajado y sofisticado a la vez.
  2. El detalle del calzado: para no romper la monocromía, opta por sandalias en tonos nude, miel o incluso plateados si buscas un toque de fiesta.
  3. Contraste con accesorios: si quieres potenciar tu deseo, combina tu ropa blanca con accesorios de otro color. Por ejemplo, un cinturón dorado si buscas dinero, o cuarzos rosas si tu prioridad es el amor.
  4. Cuidado con las transparencias: al ser un color traslúcido, asegúrate de elegir la lencería adecuada (color piel o "nude") para mantener la elegancia del conjunto.
Notas relacionadas
Frases románticas de Año Nuevo 2026: 25 mensajes cortos para saludar tu novio o novia

Frases románticas de Año Nuevo 2026: 25 mensajes cortos para saludar tu novio o novia

LEER MÁS
Chorrillos prohíbe acampar en todas sus playas por Año Nuevo y anuncia multas de S/2.800

Chorrillos prohíbe acampar en todas sus playas por Año Nuevo y anuncia multas de S/2.800

LEER MÁS
Feriados de fin de año 2025: ¿se podrá disfrutar de un fin de semana largo por Navidad y Año Nuevo según la ley?

Feriados de fin de año 2025: ¿se podrá disfrutar de un fin de semana largo por Navidad y Año Nuevo según la ley?

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
Frases de Navidad y Año Nuevo 2025: 100 mensajes para agradecer a tus clientes

Frases de Navidad y Año Nuevo 2025: 100 mensajes para agradecer a tus clientes

LEER MÁS
¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Año Nuevo 2026: 100 frases bonitas y cortas para dedicar a familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

Año Nuevo 2026: 100 frases bonitas y cortas para dedicar a familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

LEER MÁS
Tarjetas de navidad 2025 con mensajes bonitos para personalizar e imprimir gratis

Tarjetas de navidad 2025 con mensajes bonitos para personalizar e imprimir gratis

LEER MÁS
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram en la Navidad 2025

Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram en la Navidad 2025

LEER MÁS
Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Datos LR

Año Nuevo 2026: 100 frases bonitas y cortas para dedicar a familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

Tarjetas de navidad 2025 con mensajes bonitos para personalizar e imprimir gratis

Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram en la Navidad 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025