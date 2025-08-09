Nuevo bono de 708,80 bolívares en agosto 2025 para un grupo vulnerable: regístrate y COBRA HOY vía Sistema Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

El gobierno de Nicolás Maduro inició el pago de un nuevo subsidio por medio del Sistema Patria de Venezuela. Se trata del Bono Beca Universitaria de agosto 2025, que cuenta con un monto oficial de 708,80 bolívares. Dicho monto es un ingreso extra para todos sus beneficiarios, que se ven vulnerables ante los estragos que deja la crisis en el país caribeño.

Revisa en la siguiente nota todo lo que necesitas saber sobre el más reciente depósito, incluida la fecha en la que comenzó oficialmente la entrega económica, cómo hacer el proceso de registro para que puedas cobrar mensualmente y la forma correcta de hacerte con el dinero que ingrese a tu cuenta.

Bono Beca Universitaria, agosto 2025: ¿cuándo comenzó el pago vía Sistema Patria?

El Bono Beca Universitaria de agosto 2025 comenzó a depositarse desde el viernes 8 de dicho mes, según la información publicada en portales tales como Canal Patria Digital en Telegram o Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (antes Twitter).

Como ya se mencionó, el monto de este subsidio es de 708,80 bolívares o 5 dólares, según el tipo de cambio que figura actualmente en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono Beca Universitaria de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Cómo registrarme para recibir el Bono Beca Universitaria de agosto 2025?

En caso de ser un estudiante que curse el nivel universitario y quiera recibir cada mes el llamado Bono Beca Universitaria, incluido el más reciente pago de agosto 2025, es importante que lleve a cabo un registra. Estos son los pasos clave que necesitas completar para garantizar que tu registro sea válido y puedas recibir el pago correspondiente de este beneficio económico:

Inicia sesión en la plataforma Patria con tu usuario y contraseña.

En tu cuenta, selecciona la opción ‘perfil’, busca la alternativa ‘laboral’ en la parte izquierda de la pantalla y haz clic en 'actualizar’.

Localiza la opción ‘datos laborales’ y escoge 'universitario'.

Se te presentará la pregunta '¿trabajas actualmente?', a lo que deberás responder con un 'no’.

Luego, una última interrogante aparecerá en la pantalla: '¿cuál es tu condición actualmente?', selecciona 'estudiando' y haz clic en 'actualizar’.

¿Cómo cobrar el Bono Beca Universitaria por el Sistema Patria?

Para acceder al dinero que ingresa en el Sistema Patria, es necesario seguir estos pasos:

Inicia sesión en la Plataforma Patria con tu número de cédula y contraseña.

Dirígete a 'monedero' y selecciona 'retiro de fondos'.

Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Haz clic en 'continuar' y luego en 'aceptar'.

Una vez completado el procedimiento, podrás verificar la transferencia en tu cuenta digital del banco y disponer del dinero en cualquier agencia física o mantenerlo en tu tarjeta.