Datos LR

Bonos Activos esto se sabe HOY, 14 de agosto: Bono de Corresponsabilidad y Formación agosto 2025 y próximos pagos con aumento vía Patria

En los próximos días continuará el desarrollo del calendario de pagos del Sistema Patria, correspondiente a los distintos bonos de agosto de 2025, dirigidos a sectores beneficiarios determinados.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium
Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium

A partir de agosto de 2025 se inició la distribución mensual de los bonos a través del Sistema Patria, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para brindar respaldo a los sectores más golpeados por la situación económica. Estos beneficios han sido ajustados con aumentos en sus montos para hacer frente a la inflación.

En este momento, ya está en curso el pago del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025, mientras que la entrega del Bono de Guerra de este mes se efectuará en los próximos días.

Bono de Guerra agosto 2025 para trabajadores públicos de más de 115 dólares: fecha de pago y aumento oficial vía Sistema Patria



Bono agosto 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

La entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025 ya fue activada por el Sistema Patria. La noticia se dio a conocer el martes 12 a través de medios oficiales, como el canal de Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la plataforma X (anteriormente Twitter).

El monto asignado para esta ocasión es de 15.000 bolívares, lo que equivale a 112 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025

Anuncio del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

Bono de Guerra para jubilados en agosto 2025 de más de 100 dólares: fecha fija oficial y aumento confirmado por Nicolás Maduro vía Patria



¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los días siguientes, el Gobierno liderado por Nicolás Maduro dará inicio a la asignación de estos bonos mediante el Sistema Patria:

  • Bono de Guerra para trabajadores públicos
  • Bono de Guerra para jubilados
  • Bono de Guerra para pensionados.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
