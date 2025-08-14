Bonos Activos esto se sabe HOY, 14 de agosto: Bono de Corresponsabilidad y Formación agosto 2025 y próximos pagos con aumento vía Patria
En los próximos días continuará el desarrollo del calendario de pagos del Sistema Patria, correspondiente a los distintos bonos de agosto de 2025, dirigidos a sectores beneficiarios determinados.
- El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria
- La mala noticia del Bono Único Familiar de agosto 2025: hasta cuándo pagan el aumento de Nicolás Maduro vía Sistema Patria
A partir de agosto de 2025 se inició la distribución mensual de los bonos a través del Sistema Patria, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para brindar respaldo a los sectores más golpeados por la situación económica. Estos beneficios han sido ajustados con aumentos en sus montos para hacer frente a la inflación.
En este momento, ya está en curso el pago del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025, mientras que la entrega del Bono de Guerra de este mes se efectuará en los próximos días.
PUEDES VER: Bono de Guerra agosto 2025 para trabajadores públicos de más de 115 dólares: fecha de pago y aumento oficial vía Sistema Patria
Bono agosto 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?
La entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025 ya fue activada por el Sistema Patria. La noticia se dio a conocer el martes 12 a través de medios oficiales, como el canal de Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la plataforma X (anteriormente Twitter).
El monto asignado para esta ocasión es de 15.000 bolívares, lo que equivale a 112 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Anuncio del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital
PUEDES VER: Bono de Guerra para jubilados en agosto 2025 de más de 100 dólares: fecha fija oficial y aumento confirmado por Nicolás Maduro vía Patria
¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?
En los días siguientes, el Gobierno liderado por Nicolás Maduro dará inicio a la asignación de estos bonos mediante el Sistema Patria:
- Bono de Guerra para trabajadores públicos
- Bono de Guerra para jubilados
- Bono de Guerra para pensionados.
¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
- Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
- El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!