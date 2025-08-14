Bonos Activos esto se sabe HOY, 14 de agosto: Bono de Corresponsabilidad y Formación agosto 2025 y próximos pagos con aumento vía Patria

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium

A partir de agosto de 2025 se inició la distribución mensual de los bonos a través del Sistema Patria, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para brindar respaldo a los sectores más golpeados por la situación económica. Estos beneficios han sido ajustados con aumentos en sus montos para hacer frente a la inflación.

En este momento, ya está en curso el pago del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025, mientras que la entrega del Bono de Guerra de este mes se efectuará en los próximos días.

Bono agosto 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

La entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025 ya fue activada por el Sistema Patria. La noticia se dio a conocer el martes 12 a través de medios oficiales, como el canal de Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la plataforma X (anteriormente Twitter).

El monto asignado para esta ocasión es de 15.000 bolívares, lo que equivale a 112 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los días siguientes, el Gobierno liderado por Nicolás Maduro dará inicio a la asignación de estos bonos mediante el Sistema Patria:

Bono de Guerra para trabajadores públicos

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?