HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Datos LR

Bono de Guerra información de HOY, 14 de agosto: fechas exactas del pago, montos con aumento y buenas noticias del Sistema Patria

Consulta todos los detalles del Bono de Guerra de agosto 2025: conoce la fecha exacta del depósito, los montos asignados y el cronograma oficial de pagos. El Sistema Patria continuará utilizando el mismo mecanismo de entrega implementado en julio.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Ejecutivo nacional, encabezado por Nicolás Maduro, alista la asignación del Bono de Guerra del mes de agosto de 2025 a través del Sistema Patria. Este subsidio mensual, enfocado en tres sectores específicos, funciona como un alivio económico importante para la población ante la difícil realidad que atraviesa Venezuela.

A continuación, te presentamos los datos más recientes sobre los montos aprobados, el calendario de pagos y el procedimiento para acceder a este beneficio.

PUEDES VER: Bono de Guerra agosto 2025 para trabajadores públicos de más de 115 dólares: fecha de pago y aumento oficial vía Sistema Patria

lr.pe

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuándo llega el pago vía Sistema Patria?

En los días venideros se llevará a cabo la distribución del Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025. Este apoyo financiero será otorgado a los tres sectores habituales, siguiendo el cronograma pautado por el Gobierno. Revisa las fechas tentativas de pago basándote en el esquema utilizado durante julio:

  • Bono de Guerra para trabajadores públicos: viernes 15 de agosto
  • Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto
  • Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.

PUEDES VER: Bono de Guerra para jubilados en agosto 2025 de más de 100 dólares: fecha fija oficial y aumento confirmado por Nicolás Maduro vía Patria

lr.pe

¿De cuánto es el Bono de Guerra de agosto 2025 en Venezuela?

El presidente Nicolás Maduro aprobó un ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica destinado a los tres grupos que lo reciben a través del Sistema Patria. Esta modificación se aplicó siguiendo el esquema de indexación vigente. A continuación, te mostramos las cifras correspondientes al mes de agosto de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados.

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

LEER MÁS
La mala noticia del Bono Único Familiar de agosto 2025: hasta cuándo pagan el aumento de Nicolás Maduro vía Sistema Patria

La mala noticia del Bono Único Familiar de agosto 2025: hasta cuándo pagan el aumento de Nicolás Maduro vía Sistema Patria

LEER MÁS
La confirmación más esperada sobre los bonos especiales de agosto 2025: Nicolás Maduro cambia el pago entregado por el Sistema Patria

La confirmación más esperada sobre los bonos especiales de agosto 2025: Nicolás Maduro cambia el pago entregado por el Sistema Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pagos MPPE información de HOY, 14 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 14 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bono de Guerra lo que se sabe HOY, 14 de agosto: cuándo pagan oficialmente, aumentos confirmados y cómo cobrar vía Sistema Patria

Bono de Guerra lo que se sabe HOY, 14 de agosto: cuándo pagan oficialmente, aumentos confirmados y cómo cobrar vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 14 de agosto: fechas del pago indexado y montos oficiales de Nicolás Maduro vía Sistema Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 14 de agosto: fechas del pago indexado y montos oficiales de Nicolás Maduro vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos información de HOY, 14 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

Bonos Activos información de HOY, 14 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: "Humillándome"

Datos LR

Pagos MPPE información de HOY, 14 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bono de Guerra lo que se sabe HOY, 14 de agosto: cuándo pagan oficialmente, aumentos confirmados y cómo cobrar vía Sistema Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 14 de agosto: fechas del pago indexado y montos oficiales de Nicolás Maduro vía Sistema Patria

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota