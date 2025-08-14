Bono de Guerra información de HOY, 14 de agosto: fechas exactas del pago, montos con aumento y buenas noticias del Sistema Patria
Consulta todos los detalles del Bono de Guerra de agosto 2025: conoce la fecha exacta del depósito, los montos asignados y el cronograma oficial de pagos. El Sistema Patria continuará utilizando el mismo mecanismo de entrega implementado en julio.
El Ejecutivo nacional, encabezado por Nicolás Maduro, alista la asignación del Bono de Guerra del mes de agosto de 2025 a través del Sistema Patria. Este subsidio mensual, enfocado en tres sectores específicos, funciona como un alivio económico importante para la población ante la difícil realidad que atraviesa Venezuela.
A continuación, te presentamos los datos más recientes sobre los montos aprobados, el calendario de pagos y el procedimiento para acceder a este beneficio.
Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuándo llega el pago vía Sistema Patria?
En los días venideros se llevará a cabo la distribución del Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025. Este apoyo financiero será otorgado a los tres sectores habituales, siguiendo el cronograma pautado por el Gobierno. Revisa las fechas tentativas de pago basándote en el esquema utilizado durante julio:
- Bono de Guerra para trabajadores públicos: viernes 15 de agosto
- Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto
- Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.
¿De cuánto es el Bono de Guerra de agosto 2025 en Venezuela?
El presidente Nicolás Maduro aprobó un ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica destinado a los tres grupos que lo reciben a través del Sistema Patria. Esta modificación se aplicó siguiendo el esquema de indexación vigente. A continuación, te mostramos las cifras correspondientes al mes de agosto de 2025:
- Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
- Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
- Pensionados: recibirán 50 dólares indexados.
¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?
Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".