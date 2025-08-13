HOYSuscripcion LR Focus

¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

Ya comenzó a entregarse un nuevo bono de la patria de agosto 2025 con un monto de 15.000 bolívares que solo puede ser cobrado por un grupo específico en el Sistema Patria.

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Patria
La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Patria

El régimen de Nicolás Maduro está cancelando un nuevo pago de 15.000 bolívares de forma oficial por el Sistema Patria. Se trata del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025, el primero de los dos subsidios del mismo nombre que se enviarán mensualmente, pero que tiene un grupo de beneficiarios específico.

Revisa en la siguiente nota todo lo que necesitas saber sobre el abono, incluido cuándo llegó, quienes lo reciben y cómo activarlo sin presentar contratiempos.

lr.pe

¿Cuándo pagaron el bono de 15.000 bolívares por Patria?

El martes 12 de agosto de 2025, el Gobierno de Venezuela inició la entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación, tal como fue informado en el plataforma de Telegram de Canal Patria Digital y en la cuenta de X (antes Twitter) Bonos Protectores Social Al Pueblo.

Este beneficio alcanzó un valor de 15.000 bolívares, equivalentes a 112 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). El monto representa un ligero aumento respecto al depósito de julio y se ubica entre los más altos otorgados por el Sistema Patria.

Anuncio del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Para quiénes fue el Bono de Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025?

El Bono de Corresponsabilidad y Formación estuvo dirigido a empleados del sector público que desempeñan funciones de confianza. Entre los favorecidos figuran trabajadores pertenecientes a los siguientes organismos:

  • Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD)
  • Petróleos de Venezuela (PDVSA)
  • Corpoelec
  • Cargos dentro del Ejecutivo

¿Cómo activar el Bono de Corresponsabilidad y Formación?

Debes cumplir con los siguientes requisitos para que puedas activar y cobrar, posteriormente, el Bono de Corresponsabilidad y Formación:

  • Laborar en instituciones públicas beneficiadas por el Bono contra la Guerra Económica.
  • Estar afiliado al Sistema Patria y mantener tu cuenta actualizada.
  • Ser responsable con las obligaciones laborales, evaluadas por un supervisor.
  • Formar parte de la nómina de la institución pública donde trabajas.
