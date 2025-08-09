Bono de Guerra agosto 2025 para trabajadores públicos de más de 115 dólares: fecha de pago y aumento oficial vía Sistema Patria

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Indusegur/Patria

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Indusegur/Patria

El régimen de Nicolás Maduro se encuentra próxima a pagar el Bono de Guerra de agosto 2025, siendo los trabajadores del sector público los primeros beneficiarios que recibirán el depósito en este nuevo mes, que a su vez representa un importante ingreso extra para afrontar la crisis económica que golpea severamente al país llanero.

Revisa en la siguiente nota todo lo relacionado al primero de los tres desembolsos del esperado abono del Sistema Patria, incluida la fecha tentativa en la que llegaría, su monto oficial y cómo cobrarlo en pocos pasos y de forma correcta.

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuándo pagarán a los trabajadores públicos por el Sistema Patria?

El Bono de Guerra de agosto 2025 para trabajadores públicos estaría llegando el viernes 15 de dicho mes, tomando como referencia las últimas fechas en las que también llegó este depósito del Sistema Patria.

Es importante recordar que la oficialización de los envíos económicos del régimen se anuncian por plataformas tales como Canal Patria Digital en Telegram y Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (antes Twitter).

¿De cuánto es el Bono de Guerra para trabajadores públicos en agosto 2025?

Los trabajadores públicos de Venezuela recibirán un monto equivalente a 120 bolívares indexados, en base al anuncio hecho por Nicolás Maduro temprano en el año.

El valor en bolívares está sujeto a la tasa de conversión del Banco Central de Venezuela (BCV) para el día en el que se realice el cobro del bono.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 por el Sistema Patria?

Así puedes cobrar todos los bonos del Sistema Patria en agosto de 2025, incluido el Bono de Guerra para trabajadores públicos: