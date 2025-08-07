Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Patria

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Patria

En los próximos días, el gobierno de Nicolás Maduro efectuará el pago del Bono de Guerra Económica correspondiente a agosto de 2025. Este subsidio mensual, distribuido a través del Sistema Patria, está destinado a tres grupos específicos de trabajadores, con montos y fechas de pago ya definidos. A continuación, te proporcionamos los detalles más relevantes sobre este beneficio y el calendario previsto para su entrega a empleados públicos, pensionados y jubilados.

Aquí encontrarás información actualizada sobre los nuevos montos, las fechas de pago y el procedimiento para recibir este bono a través de la plataforma.

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuándo pagarían el subsidio por Patria?

El gobierno de Nicolás Maduro llevará a cabo en los próximos días el pago del Bono de Guerra de agosto 2025, destinado a los tres sectores beneficiarios en Venezuela. Este subsidio se distribuirá de manera ordenada, y se espera que los pagos se realicen en fechas similares a las del mes anterior:

Bono de Guerra para trabajadores públicos: viernes 15 de agosto

viernes 15 de agosto Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto

lunes 18 de agosto Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.

Nuevo monto del Bono de Guerra Económica: ¿de cuánto es el aumento?

Los tres grupos beneficiarios del Bono de Guerra de agosto 2025 recibirán un nuevo monto dentro de su pago. Este aumento está oficializado por Nicolás Maduro desde hace varios meses, conforme al sistema de indexación actualmente en vigor:

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados

recibirán 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo cobrar el Bono de Guerra de agosto 2025 por Patria?

Para cobrar el Bono de Guerra Económica, debiste seguir estos pasos: