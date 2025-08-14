El bono del Sistema Patria para adultos mayores que no cobran pensión IVSS en agosto 2025: monto con aumento para abuelos de la patria
No todos los adultos mayores podrán cobrar la pensión IVSS de septiembre 2025, por lo que el Sistema Patria alista un depósito especial para que ciertos abuelos y abuelas de la patria se vean beneficiados.
El Gobierno encabezado por Nicolás Maduro iniciará la entrega de la pensión del IVSS correspondiente a agosto de 2025 para los adultos mayores en el país. Sin embargo, una parte de los beneficiarios no recibirá este pago mensual, por lo que el Sistema Patria se encargará proporcionarles un bono económico para que puedan solventar sus gastos.
En las siguientes líneas conocerás qué pensionados quedaron fuera de la acreditación y cómo confirmar si el monto será depositado en tu cuenta.
¿Qué bono de agosto 2025 se pagará a los adultos mayores que no reciban pensión IVSS?
Las personas inscritas en el programa 100% Amor Mayor no perciben la pensión mensual del IVSS, ya que disponen de un subsidio particular entregado por medio del Sistema Patria.
No obstante, tanto los pensionados del IVSS como los beneficiarios de Amor Mayor tienen la posibilidad de ser incluidos en la asignación del Bono Contra la Guerra Económica, el cual sirve como un complemento a sus ingresos.
¿Cuándo pagan el bono para adultos mayores que no cobran pensión IVSS?
El Bono de Guerra para pensionados estaría siendo entregado desde el jueves 21 de agosto, tomando como referencia las fechas en las que llegó durante los últimos meses.
Sobre el monto, los pensionados recibirán un monto oficial de 50 dólares indexados, oficializado por el régimen de Nicolás Maduro.
¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025?
Sigue esta guía detallada de cuatro pasos fáciles y accede a los bonos de la patria que ofrece el Gobierno de Maduro:
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Ve a 'monedero' y luego a 'retiro de fondos'.
- Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Haz clic en el botón de 'continuar' y después en 'aceptar'.