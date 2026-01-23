La llegada de BTS a Perú en 2026 sacudió el fandom peruano, quienes esperan con ansias el histórico debut de la banda surcoreana en suelo nacional. El grupo ofrecerá dos conciertos en Lima los días 9 y 10 de octubre de 2026, como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’, que marcará el esperado reencuentro de Jin, RM, Suga, J-Hope, Taehyung, Jimin y Jungkook tras culminar su servicio militar obligatorio.

Aunque aún no se han oficializado los precios de las entradas en Perú, la página Evento Lima Oficial compartió una lista referencial basada en los costos anunciados en México, país donde BTS también realizará tres fechas. Según esta información, algunas localidades superarían los S/2.000, generando debate y expectativa entre el fandom peruano, que ya se prepara para una de las ventas más demandadas del año.

Posibles precios. Foto: Evento Lima Oficial

¿Cuánto costarán las entradas para el concierto de BTS en Perú?

De acuerdo con los precios difundidos por Evento Lima Oficial, estos serían los costos aproximados convertidos a soles para los conciertos de BTS en Lima 2026, tomando como referencia el mercado mexicano:

Platino A: S/2.557

Platino B: S/1.717

Verde: S/1.627

Naranja A: S/1.537

Secciones 101-108: S/858

Naranja B: S/949

PDC: S/545

Naranja C: S/339

Estas cifras no han sido confirmadas oficialmente y solo sirven como referencia hasta que la productora o BigHit Entertainment anuncien los precios finales para Perú. Aun así, la posibilidad de que la entrada más cara supere los S/2.000 mantiene en alerta a los fans, considerando la alta demanda que BTS genera a nivel mundial.

¿Cuándo es la preventa de entradas para el concierto de BTS en Lima?

Hasta el momento, no se han anunciado las fechas oficiales de preventa ni venta general para los conciertos de BTS en Lima. Sin embargo, se ha confirmado que el proceso iniciará con la venta exclusiva para miembros de la BTS Membership, la cual permitirá acceder a las entradas antes de la preventa regular y la venta general.

Los fans peruanos esperan conseguir su entrada en las diversas modalidades que anuncie el grupo de k-pop, ya que por la alta demanda, en otros países las entradas se agotaron en cuestión de minutos tras anunciarse las fechas. A ello se suma que tampoco se ha confirmado el recinto donde se realizarán los conciertos, lo que incrementa la expectativa y la incertidumbre.

Pese a ello, el fandom peruano ha demostrado su entusiasmo con diversas iniciativas, como un proyecto de arborización en honor a la primera visita de BTS al país. Mientras tanto, los seguidores deberán mantenerse atentos a las páginas oficiales de BigHit Entertainment para conocer las próximas actualizaciones y asegurar su lugar en uno de los conciertos más esperados del 2026.