Armys se vuelve viral al convocar voluntarios para limpiar playas y sembrar árboles ante llegada de BTS al Perú

Las ‘ARMY’s invitan a los fans a sumarse a las jornadas de reforestación, siembra de árboles y pintura de fachadas de viviendas. | Foto. composición LR/ X

La noticia de la pronta llegada de BTS al Perú ha generado que las fans decidan poner manos a la obra para armar su ejército y ponerse a trabajar para reforestar y embellecer la vista desde el avión en Lima.

Para ello, realizaron una convocatoria con el propósito de reclutar voluntarios para este proyecto de recuperación de espacios ante la próxima llegada de la banda surcoreana a suelo peruano. Con esta iniciativa, las ‘ARMY’s invitan a los fans a sumarse a las jornadas de reforestación, siembra de árboles y pintura de fachadas de viviendas.

Convocan a voluntarios para reforestar algunas zonas de Lima

En redes sociales como TikTok, un grupo de seguidoras de BTS empezó a organizarse para hacer acciones ambientales en Lima en zonas que se ven abandonadas o con poca atención. La idea es que más fanáticas se sumen y participen como voluntarias, con el objetivo de aportar a la ciudad y también llamar la atención de Jungkook, V, Jimin, Jin, RM, Suga y J-Hope con un gesto positivo antes de su llegada al Perú.

La propuesta se volvió comentada entre la comunidad ARMY y recibió apoyo de algunas personas y colectivos que promueven el cuidado del medio ambiente. Aunque por ahora no existe respaldo oficial de municipalidades ni de programas del Estado, la convocatoria deja en evidencia el entusiasmo de estas ciudadanas, que buscan mejorar su entorno por iniciativa propia.

¿Cuándo vendrá BTS al Perú?

BTS anunció un cambio en el calendario de sus conciertos en Lima, lo que generó preocupación entre sus fanáticas, ya que muchas ya tenían planes hechos para esas fechas. Aun así, la buena noticia es que la banda de K-Pop mantiene sus dos presentaciones en el Perú, por lo que el evento sigue en pie y no se trata de una cancelación total.

De acuerdo con BigHit Music, la agencia que representa a la banda, el concierto que estaba programado para el 10 de octubre en Lima quedó cancelado. En su lugar, las nuevas fechas se adelantaron para el jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026, por lo que esas serán las dos jornadas confirmadas para ver a BTS en el país.

Aunque el precio de las entradas no ha sido confirmado, las fans han lanzados algunas cifras comparadas con los países donde ya se ha presentado el grupo surcoreano. El boleto más barato bordearía los S/350 a S/500, mientras que las más costosas ascenderían hasta los S/2000 y S/3000.