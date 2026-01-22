HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
EN VIVO

🚨¡BLINDADO! JOSÉ JERÍ se aferra a FUERZA POPULAR para salvarse | #las10deldía

Tendencias

Armys se vuelve viral al convocar voluntarios para limpiar playas y sembrar árboles ante llegada de BTS al Perú

Las fans lanzaron una propuesta para darle un mejor aspecto a Lima con más zonas verdes. La iniciativa busca que, incluso desde el avión, se note una ciudad más cuidada y con espacios más vivos, como un gesto simbólico para recibir a la banda de K-Pop.

Las ‘ARMY’s invitan a los fans a sumarse a las jornadas de reforestación, siembra de árboles y pintura de fachadas de viviendas.
Las ‘ARMY’s invitan a los fans a sumarse a las jornadas de reforestación, siembra de árboles y pintura de fachadas de viviendas. | Foto. composición LR/ X

La noticia de la pronta llegada de BTS al Perú ha generado que las fans decidan poner manos a la obra para armar su ejército y ponerse a trabajar para reforestar y embellecer la vista desde el avión en Lima.

Para ello, realizaron una convocatoria con el propósito de reclutar voluntarios para este proyecto de recuperación de espacios ante la próxima llegada de la banda surcoreana a suelo peruano. Con esta iniciativa, las ‘ARMY’s invitan a los fans a sumarse a las jornadas de reforestación, siembra de árboles y pintura de fachadas de viviendas.

PUEDES VER: BTS en México 2026: preventa, fecha oficial y horario para comprar entradas

lr.pe

Convocan a voluntarios para reforestar algunas zonas de Lima

En redes sociales como TikTok, un grupo de seguidoras de BTS empezó a organizarse para hacer acciones ambientales en Lima en zonas que se ven abandonadas o con poca atención. La idea es que más fanáticas se sumen y participen como voluntarias, con el objetivo de aportar a la ciudad y también llamar la atención de Jungkook, V, Jimin, Jin, RM, Suga y J-Hope con un gesto positivo antes de su llegada al Perú.

La propuesta se volvió comentada entre la comunidad ARMY y recibió apoyo de algunas personas y colectivos que promueven el cuidado del medio ambiente. Aunque por ahora no existe respaldo oficial de municipalidades ni de programas del Estado, la convocatoria deja en evidencia el entusiasmo de estas ciudadanas, que buscan mejorar su entorno por iniciativa propia.

PUEDES VER: BTS modifica su calendario en Perú: revisa las nuevas fechas de conciertos en Lima

lr.pe

¿Cuándo vendrá BTS al Perú?

BTS anunció un cambio en el calendario de sus conciertos en Lima, lo que generó preocupación entre sus fanáticas, ya que muchas ya tenían planes hechos para esas fechas. Aun así, la buena noticia es que la banda de K-Pop mantiene sus dos presentaciones en el Perú, por lo que el evento sigue en pie y no se trata de una cancelación total.

De acuerdo con BigHit Music, la agencia que representa a la banda, el concierto que estaba programado para el 10 de octubre en Lima quedó cancelado. En su lugar, las nuevas fechas se adelantaron para el jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026, por lo que esas serán las dos jornadas confirmadas para ver a BTS en el país.

Aunque el precio de las entradas no ha sido confirmado, las fans han lanzados algunas cifras comparadas con los países donde ya se ha presentado el grupo surcoreano. El boleto más barato bordearía los S/350 a S/500, mientras que las más costosas ascenderían hasta los S/2000 y S/3000.

Notas relacionadas
BTS en México 2026: preventa, fecha oficial y horario para comprar entradas

BTS en México 2026: preventa, fecha oficial y horario para comprar entradas

LEER MÁS
BTS en Lima 2026: ¿cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas?

BTS en Lima 2026: ¿cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas?

LEER MÁS
BTS modifica su calendario en Perú: revisa las nuevas fechas de conciertos en Lima

BTS modifica su calendario en Perú: revisa las nuevas fechas de conciertos en Lima

LEER MÁS
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven va a trabajar y tomar un café a restaurante en Cusco y le dicen que debe consumir mínimo S/35 por hora

Joven va a trabajar y tomar un café a restaurante en Cusco y le dicen que debe consumir mínimo S/35 por hora

LEER MÁS
Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

LEER MÁS
Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

Tendencias

Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

Joven va a trabajar y tomar un café a restaurante en Cusco y le dicen que debe consumir mínimo S/35 por hora

Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025