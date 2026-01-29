HOYSuscripcion LR Focus

Confirman que la temporada 2 de 'Woo, una abogada extraordinaria' está en desarrollo: todo lo que se sabe del k-drama más esperado

A cuatro años del éxito global en Netflix, 'Woo, una abogada extraordinaria 2' entró en preproducción. El k-drama fue protagonizado por Park Eun Bin y Kang Tae Oh, cuyos regresos son esperados por los fans.

Kang Tae Oh y Park Eun Bin en el rodaje de 'Woo, una abogada extraordinaria'.
A casi cuatro años del estreno de 'Woo, una abogada extraordinaria' en Netflix y el canal de cable ENA, se confirmó que la esperada segunda temporada del exitoso k‑drama ya está en camino. La producción coreana, protagonizada por Park Eun Bin junto a Kang Tae Oh, rompió esquemas y conquistó al público internacional. El impacto fue inmediato y convirtió a la serie en uno de los títulos más comentados de 2022.

En medio de esa popularidad, el CEO de la productora A Story, Lee Sang Baek, anunció que la historia tendría continuidad, lo que generó gran expectativa entre miles de fanáticos que siguieron las vivencias de la brillante abogada Woo Young Woo, quien tiene autismo. Aunque en aquel momento el ejecutivo señaló como fecha tentativa el 2024, finalmente la producción se prepara para avanzar con los nuevos episodios.

PUEDES VER: 'El arte de Sarah', 'Nuestro universo' y todos los esperados k-dramas que llegan en febrero de 2026

Segunda temporada de 'Woo, una abogada extraordinaria' entra en preproducción

De acuerdo con una fuente de la industria coreana citada por el periodista Choi Jong Won el 29 de enero, la segunda temporada de 'Woo, una abogada extraordinaria' ingresó oficialmente a la etapa de preproducción.

Los informes indican que la guionista Moon Ji Won, quien se consagró como la mejor en su categoría en los APAN Star Awards 2022 gracias a este k-drama y firmó para la próxima entrega en 2023, se encuentra trabajando en lo que será la trama. De igual manera, la productora A Story viene preparándose para esta nueva etapa, cuyo rodaje podría comenzar apenas culmine la preproducción. Esta fase contemplaría tanto la escritura del libreto como el proceso de casting, según precisó Choi.

Park Eun Bin y Kang Tae Oh en la presentación de 'Woo, una abogada extraordinaria' en 2022. Foto: ENA

PUEDES VER: Park Shin Hye revela entre lágrimas que su padre fue diagnosticado con aneurisma cerebral: "No era tan invencible como imaginaba"

¿Park Eun Bin y Kang Tae Oh vuelven en 'Woo, una abogada extraordinaria 2'?

Al cierre de esta nota, no se ha confirmado el reparto de 'Woo, una abogada extraordinaria 2', pero las expectativas son altas por ver a la mayor cantidad de miembros principales del elenco. Entre ellos, Park Eun Bin es la voz más solicitada. Aunque la actriz coreana, hasta el año pasado, reveló que aún no había recibido una oferta de casting, los fanáticos esperan verla una vez más ofreciendo su poderosa interpretación de la abogada Woo Young Woo, esta vez enfrentando nuevos retos jurídicos.

Asimismo, genera incertidumbre la presencia de Kang Tae Oh, quien interpretó al colega y enamorado de Woo, Lee Jun Ho. Recordamos que el actor se fue al servicio militar en Corea del Sur al finalizar la emisión de la serie. Si bien culminó su deber cívico en 2024 y protagonizó nuevos dramas en 2025, incluyendo la popular 'Moon River', actualmente se desconoce si volverá o no en la segunda temporada de 'Extraordinary Attorney Woo' (por su título en inglés).

Por otro lado, la productora A Story confirmó que actualmente trabaja en la realización de remakes de la serie coreana, originalmente dirigida por Yoo In Sik, en mercados como Japón, Europa y Estados Unidos. La compañía explicó que planea supervisar directamente cada adaptación, desde la etapa de preproducción hasta su emisión en el extranjero. "Esperamos que este proyecto global acelere la producción de la segunda temporada", sentenciaron.

'El arte de Sarah', 'Nuestro universo' y todos los esperados k-dramas que llegan en febrero de 2026

Park Shin Hye revela entre lágrimas que su padre fue diagnosticado con aneurisma cerebral: "No era tan invencible como imaginaba"

Final de 'Mi ídolo': dónde ver los capítulos 11 y 12 del k-drama con subtítulos en español

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

