Estrenos doramas marzo 2026: 'Un novio por suscripción', 'El beso de la sirena' y más k-dramas en streaming
Conoce la lista de doramas que se estrenarán en marzo 2026, los cuales incluyen romance, suspenso, fantasía y drama, con reconocidas estrellas y tramas que prometen cautivar a los fans de los k-dramas.
Marzo de 2026 llega con una esperada ola de estrenos de k-dramas que prometen conquistar a los fanáticos del género con historias románticas, thrillers psicológicos y dramas intensos. Este mes se lanzarán nuevas producciones que combinan el regreso de estrellas reconocidas con tramas originales diseñadas para emocionar al público.
Entre los títulos más comentados figuran 'Un novio por suscripción' y 'El beso de la sirena', producciones que destacan por sus elencos y premisas intrigantes. Además, varias series traen de vuelta a actores populares, como Park Min-young y Jisoo, integrante de BLACKPINK, quienes lideran algunos de los lanzamientos más esperados del mes.
Doramas que se estrenan en marzo 2026
'El beso de la sirena'
La historia sigue a Han Seol-ah, una elegante subastadora de arte rodeada de misterio: todos los hombres que la amaron murieron tras contratar seguros de vida. Un investigador comienza a vigilarla, pero termina atrapado en un intenso juego psicológico que cuestiona si ella es culpable o víctima.
- Fecha de estreno: 2 de marzo de 2026
- Cadena: tvN (streaming en Amazon Prime Video)
'Un novio por suscripción'
La trama gira en torno a una productora de webtoon que renuncia al amor real y se suscribe a un servicio de realidad virtual para tener citas perfectas. Sin embargo, su vida se complica cuando un colega problemático irrumpe en su rutina.
- Fecha de estreno: 6 de marzo de 2026
- Plataforma: Netflix
Jisoo. Foto: Netflix
'Sigue brillando'
Un conductor de metro que vive solo el presente se reencuentra con su primer amor diez años después, obligando a ambos a enfrentar heridas del pasado y redefinir quiénes son ahora.
- Fecha de estreno: 6 de marzo de 2026
- Red: JTBC
'Abogado fantasma'
Un abogado descubre que puede ver fantasmas que buscan justicia. Para resolver sus casos deberá asociarse con una abogada ambiciosa que no cree en lo paranormal.
- Fecha de estreno: 13 de marzo de 2026
- Red: SBS
'Mad Concrete Dreams'
Un hombre que compra un edificio endeudándose al máximo se ve obligado a idear un secuestro falso para salvar su inversión, pero el plan se vuelve real y peligroso.
- Fecha de estreno: 14 de marzo de 2026
- Red: tvN
'Clímax'
Un fiscal ambicioso y su esposa actriz aparentan un matrimonio perfecto mientras planean destruir a la élite corrupta, arriesgando poder y vida en un peligroso juego político.
- Fecha de estreno: 16 de marzo de 2026
- Red: ENA (streaming en Disney+ y Genie TV)