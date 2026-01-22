HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Estos son los precios para BTS en México 2026: el boleto más caro costaría más de 1.000 dólares

A un día de la preventa ARMY Membership, OCESA confirmó los precios de los boletos para ver a BTS en México 2026. La boyband ofrecerá tres conciertos en CDMX en el marco de su tour mundial 'ARIRANG'.

México será el primer país de Latinoamérica que BTS visitará este 2026 con su tour.
México será el primer país de Latinoamérica que BTS visitará este 2026 con su tour. | Foto: composición LR/HYBE Labels

El anuncio más esperado por ARMY. A un día de la preventa para BTS en México 2026, la productora OCESA confirmó los precios de los boletos para ver a las superestrellas del k-pop, quienes alistan tres fechas en el Estadio GNP Seguros de CDMX como parte de su esperado tour mundial 'ARIRANG'. Recordamos que la boyband de HYBE confirmó recientemente las fechas de su gira, sino también el lanzamiento de un álbum del mismo nombre, que marcará su regreso como septeto tras años de pausa por el servicio militar en Corea del Sur.

La revelación tras los pedidos masivos del fandom ante la Profeco confirmó lo que muchos anticipaban: la experiencia de ver a Bangtan en vivo será un acontecimiento de gran magnitud, con entradas que van desde opciones accesibles hasta cifras que superan los 1.000 dólares en las zonas más exclusivas. La venta anticipada y la general se perfilan como jornadas de alta demanda en Ticketmaster.

Precios confirmados de BTS en México 2026

El 22 de enero, OCESA sorprendió con el anuncio de los precios para la gira de BTS en México 2026. La productora indicó en sus redes sociales que los boletos fueron fijados en los siguientes rangos. Los montos incluyen cargos, excepto 50 pesos mexicanos que se cobrarán por "procesamiento de orden":

  • 1.767 pesos mexicanos
  • 2.840 pesos mexicanos
  • 4.476 pesos mexicanos
  • 4.948 pesos mexicanos
  • 8.010 pesos mexicanos
  • 8.482 pesos mexicanos
  • 8.953 pesos mexicanos
  • 13.330 pesos mexicanos.

De acuerdo con la información oficial, los boletos VIP, que serían los más caros, tendrán un precio máximo de 17.782 pesos mexicanos, lo que equivale a 1.017,92 dolares estadounidenses al 22 de enero. La conversión a moneda extranjera puede variar según el tipo de cambio vigente y las entidades financieras, por lo que las cifras en dólares son referenciales.

Zonas, fechas y preventa de BTS en México

El Estadio GNP Seguros, con capacidad para más de 60.000 asistentes, se organizará en áreas generales, preferenciales y VIP, todas con asientos numerados. Las zonas más exclusivas ofrecerán beneficios adicionales de acuerdo con el costo elevado, aunque el diseño del escenario 360° permitirá que cada fan vea sin obstáculos a Jin, Jimin, V, J-Hope, Suga, RM y Jungkook desde cualquier punto del recinto en este, el esperado regreso de las superestrellas del k-pop a México, casi una década después de la histórica 'KCON'.

La preventa de entradas se realizará mediante Ticketmaster en horarios escalonados, mientras que la venta general se abrirá al día siguiente, de acuerdo con la última información de OCESA. Los conciertos, programados para el 7, 9 y 10 de mayo, forman parte de la gira mundial de BTS 2026 y se espera que los boletos se agoten en cuestión de horas, dada la magnitud del fenómeno que representa la boyband surcoreana.

¿A qué hora inicia la preventa de BTS en México 2026?

  • Preventa ARMY Membership para los conciertos del 7 y 9 de mayo: 9.00 a. m. del viernes 23 de enero (hora local del centro)
  • Preventa ARMY Membership para el concierto del 10 de mayo: 12.00 p. m. del viernes 23 de enero (hora local del centro)
  • Venta general: 9.00 a. m. del sábado 24 de enero (hora local del centro).

Se recuerda que la preventa será exclusiva para los fans que cuenten con la ARMY Membership y que se hayan registrado previamente a través del enlace oficial en Weverse. Para acceder, es indispensable que el correo asociado a la comunidad de HYBE esté correctamente vinculado a Ticketmaster.

