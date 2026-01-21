La expectativa crece en Perú por la llegada histórica de BTS a Lima como parte de su gira mundial 2026 tras casi cuatro años de pausa grupal por el servicio militar obligatorio que realizaron sus integrantes. La banda surcoreana ofrecerá dos conciertos en Lima los días 8 y 9 de octubre de 2026, dentro del tramo sudamericano del tour que incluye además Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

Aunque la productora aún no confirma oficialmente a los artistas invitados, el debate e ilusión entre las y los fans peruanos ha puesto sobre la mesa varios nombres que combinan presencia escénica, vínculos internacionales y propuestas innovadoras. A continuación, una lista con los posibles candidatos para telonear los conciertos de BTS en Lima.

Los artistas con mayor posibilidad de telonear a BTS en el Perú

Santos Bravos

Es la primera boy band latina formado por HYBE. Aunque su formación no es completamente peruana, uno de sus integrantes sí lo es: Alejandro Aramburú, el último en unirse a la agrupación tras quedar como finalista del reality musical 'Santos Bravos' de HYBE Latin America, la filial regional de la empresa surcoreana responsable del fenómeno de BTS. En redes sociales, el nombre de Santos Bravos suena con fuerza, sobre todo por la fuerte identidad latina que representan, algo que HYBE busca reforzar para ampliar audiencias en la región.

Su perfil conecta directamente con el ecosistema de HYBE y el fandom del k-pop, lo que le agrega peso a la hipótesis de que Santos Bravos pueda acompañar a BTS como acto de apertura.

Lenín Tamayo

El cantante y compositor peruano, considerado el creador del Q-POP - un género que fusiona el K-pop con música andina y letras en quechua - logró un hito sin precedentes al firmar con HYBE, la compañía discográfica de BTS, en 2025. Tamayo, considerado como "Next generation leader' por la revista Time, tomado el estilo de los idols surcoreanos como una plataforma, esencia que le ha permitido llevar su música a Corea del Sur, Japón, Vietnam, India y Tailandia.

Además, participó en el programa Simply K-pop Con-Tour del canal Arirang Korea, donde fue aclamado por el público y la crítica especializada. Cuenta con gran aceptación en Corea el Sur. Por estas razones, Tamayo se perfila como uno de los prospectos más sólidos para abrir los conciertos de BTS en Lima.

Propuestas musicales que fusionan el k-pop

Qorianka

Aunque es una artista relativamente nueva - debutó en el 2024 -, su propuesta musical se basa en la fusión del folclore andino con el estilo del K-pop. Interpreta sus canciones en quechua (runa simi) y español.

En 2019, viajó a Corea del Sur, donde se entrenó en academias de danza como X Academy. En 2025, fue la invitada especial del concierto del cantante surcoreano Owol en Lima.

Milena Wharton

Aunque su estilo no se inspira directamente en el K-pop, es ampliamente conocida por el pop andino, con el que busca reivindicar la cultura de los Andes peruanos mediante la combinación de música pop con ritmos e instrumentos tradicionales. En 2023, ganó la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar.

Retana Flores

Si hablamos de fusiones, no puede quedar fuera la talentosa artista peruana originaria de Ayacucho, conocida como la reina del rap en quechua. Ganó popularidad internacional por su versión en soul y afroperuano de 'The way you make me feel' de Michael Jackson, cantada en quechua ayacuchano.

Kayfex

Productor y DJ ayacuchano, Kayfex explora la incorporación de instrumentos tradicionales andinos (como wajrapukos y chirisuyas) en bases electrónicas contemporáneas. Fue reconocido por su trabajo en diseño y producción musical al ganar un Latin Grammy 2023 en la categoría de Mejor Diseño de Empaque, lo que evidencia su creatividad y proyección internacional.