HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Cultura Asiática

BTS en Lima 2026: estos artistas nacionales podrían abrir los dos conciertos de la banda surcoreana

Lenín Tamayo, considerado el 'rey del Q-pop', se posiciona como una posible opción para telonear al septeto surcoreano, ya que mantiene un contrato con HYBE.

Posibles teloneros para BTS Foto: Composición LR
Posibles teloneros para BTS Foto: Composición LR | Difusión

La expectativa crece en Perú por la llegada histórica de BTS a Lima como parte de su gira mundial 2026 tras casi cuatro años de pausa grupal por el servicio militar obligatorio que realizaron sus integrantes. La banda surcoreana ofrecerá dos conciertos en Lima los días 8 y 9 de octubre de 2026, dentro del tramo sudamericano del tour que incluye además Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

Aunque la productora aún no confirma oficialmente a los artistas invitados, el debate e ilusión entre las y los fans peruanos ha puesto sobre la mesa varios nombres que combinan presencia escénica, vínculos internacionales y propuestas innovadoras. A continuación, una lista con los posibles candidatos para telonear los conciertos de BTS en Lima.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Nuevas fechas para BTS en Perú: web oficial modifica el calendario de shows en Lima

lr.pe

Los artistas con mayor posibilidad de telonear a BTS en el Perú

Santos Bravos

Es la primera boy band latina formado por HYBE. Aunque su formación no es completamente peruana, uno de sus integrantes sí lo es: Alejandro Aramburú, el último en unirse a la agrupación tras quedar como finalista del reality musical 'Santos Bravos' de HYBE Latin America, la filial regional de la empresa surcoreana responsable del fenómeno de BTS. En redes sociales, el nombre de Santos Bravos suena con fuerza, sobre todo por la fuerte identidad latina que representan, algo que HYBE busca reforzar para ampliar audiencias en la región.

Su perfil conecta directamente con el ecosistema de HYBE y el fandom del k-pop, lo que le agrega peso a la hipótesis de que Santos Bravos pueda acompañar a BTS como acto de apertura.

Lenín Tamayo

El cantante y compositor peruano, considerado el creador del Q-POP - un género que fusiona el K-pop con música andina y letras en quechua - logró un hito sin precedentes al firmar con HYBE, la compañía discográfica de BTS, en 2025. Tamayo, considerado como "Next generation leader' por la revista Time, tomado el estilo de los idols surcoreanos como una plataforma, esencia que le ha permitido llevar su música a Corea del Sur, Japón, Vietnam, India y Tailandia.

Además, participó en el programa Simply K-pop Con-Tour del canal Arirang Korea, donde fue aclamado por el público y la crítica especializada. Cuenta con gran aceptación en Corea el Sur. Por estas razones, Tamayo se perfila como uno de los prospectos más sólidos para abrir los conciertos de BTS en Lima.

PUEDES VER: Entradas para BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave de los conciertos en Lima

lr.pe

Propuestas musicales que fusionan el k-pop

Qorianka

Aunque es una artista relativamente nueva - debutó en el 2024 -, su propuesta musical se basa en la fusión del folclore andino con el estilo del K-pop. Interpreta sus canciones en quechua (runa simi) y español.

En 2019, viajó a Corea del Sur, donde se entrenó en academias de danza como X Academy. En 2025, fue la invitada especial del concierto del cantante surcoreano Owol en Lima.

Milena Wharton

Aunque su estilo no se inspira directamente en el K-pop, es ampliamente conocida por el pop andino, con el que busca reivindicar la cultura de los Andes peruanos mediante la combinación de música pop con ritmos e instrumentos tradicionales. En 2023, ganó la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar.

Retana Flores

Si hablamos de fusiones, no puede quedar fuera la talentosa artista peruana originaria de Ayacucho, conocida como la reina del rap en quechua. Ganó popularidad internacional por su versión en soul y afroperuano de 'The way you make me feel' de Michael Jackson, cantada en quechua ayacuchano.

Kayfex

Productor y DJ ayacuchano, Kayfex explora la incorporación de instrumentos tradicionales andinos (como wajrapukos y chirisuyas) en bases electrónicas contemporáneas. Fue reconocido por su trabajo en diseño y producción musical al ganar un Latin Grammy 2023 en la categoría de Mejor Diseño de Empaque, lo que evidencia su creatividad y proyección internacional.

Notas relacionadas
Entradas para BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave de los conciertos en Lima

Entradas para BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave de los conciertos en Lima

LEER MÁS
Presidenta de México corrige a periodista por decir “beteeses” en vez de BTS: “Es un grupo coreano muy famoso”

Presidenta de México corrige a periodista por decir “beteeses” en vez de BTS: “Es un grupo coreano muy famoso”

LEER MÁS
Nuevas fechas para BTS en Perú: web oficial modifica el calendario de shows en Lima

Nuevas fechas para BTS en Perú: web oficial modifica el calendario de shows en Lima

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Entradas para BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave de los conciertos en Lima

Entradas para BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave de los conciertos en Lima

LEER MÁS
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes y sigue sus cuentas de Instagram

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes y sigue sus cuentas de Instagram

LEER MÁS
Nuevas fechas para BTS en Perú: web oficial modifica el calendario de shows en Lima

Nuevas fechas para BTS en Perú: web oficial modifica el calendario de shows en Lima

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú firma acuerdo con España para vuelos ilimitados y anuncia nueva ruta Lima - Barcelona desde junio de 2026

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Cultura Asiática

Cantante César BK denuncia a Leslie Shaw y su novio por presunta agresión física y verbal: "Está todo grabado"

Yahaira Plasencia lanza fuerte respuesta ante rumores de embarazo con Luis Fernando 'El Diablo': "Dejen de hablar hu*****s"

Actor Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz luego de revelar que lo apoyó tras denuncia de agresión sexual: "El cariño sigue"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025