BTS tracklist del álbum ‘ARIRANG’: conoce los 14 canciones reveladas del grupo k-pop y todo sobre el lanzamiento

BTS encendió las redes sociales tras revelar el tracklist oficial de su nuevo álbum ‘ARIRANG’, su primer disco completo en seis años. A través de una gráfica en blanco, negro y rojo publicada en Instagram y Weverse, la boyband confirmó las 14 canciones que formarán parte del esperado proyecto, que llegará tras el anuncio de su gira mundial.

El álbum abrirá con el tema 'Body to Body' y, aunque el ARMY aún no ha escuchado ninguna de las canciones, los detalles compartidos han generado gran expectativa. Incluso, una pista resaltada en negro dentro del listado ha despertado teorías entre los seguidores sobre cuál sería el sencillo principal del álbum.

Tracklist de BTS. Foto: Instagram

¿Cuál es el tracklist del álbum ‘ARIRANG’ y quiénes colaboraron en la producción?

'Body to Body' 'Hooligan' 'Aliens' 'FYA' '2.0' 'No. 29' 'SWIM' 'Merry Go Round' 'NORMAL' 'Like Animals' 'They don't know ’bout us' 'One More Night' 'Please' 'Into the Sun'

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es que los miembros de la banda participaron en la composición de todas las canciones del álbum, reafirmando su involucramiento creativo. Además, productores de renombre internacional están acreditados en distintas pistas, como Diplo, Kevin Parker de Tame Impala, Mike WiLL Made-It y Ryan Tedder.

Un detalle que llamó la atención fue que, mientras 13 canciones aparecen resaltadas en rojo en la gráfica oficial, la pista número 7, 'SWIM', figura en negro. A ello se suma el hashtag “#BTS_SWIM” incluido en la publicación de Instagram, lo que ha llevado a los fans a especular que podría tratarse del sencillo principal del álbum.

¿Cuándo se lanzará el álbum ‘ARIRANG’ de BTS?

‘ARIRANG’, el primer álbum completo de BTS en seis años, se lanzará oficialmente el 20 de marzo. Su anterior disco de estudio, 'Be', debutó en el puesto número 1 del Billboard 200 en 2020 y produjo éxitos que encabezaron el Billboard Hot 100 como 'Life Goes On' y 'Dynamite'.

Los seguidores que deseen adquirir el álbum completo ‘ARIRANG’ podrán hacerlo a través de tiendas virtuales especializadas en k-pop o mediante la plataforma oficial Weverse Shop a partir del 20 de marzo. Sin duda, el regreso discográfico de BTS marca uno de los lanzamientos más esperados del año para el ARMY.