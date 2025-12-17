La serie coreana ‘Beso dinamita’ (Dynamite Kiss) está a punto de llegar a su esperado final. Este 18 de diciembre, se estrena el capítulo 12 de la comedia romántica que ha conquistado a miles de fanáticos en Netflix. Tras un intenso episodio 11, los seguidores del k-drama esperan conocer cómo evolucionará la relación entre los protagonistas luego de que ambos aceptaran los sentimientos que los unen.

“Estaré a tu lado, te abrazaré, te protegeré… enfrentaremos todo juntos”, fue una de las frases más emotivas que dejó el penúltimo capítulo. Protagonizada por Jang Ki Yong y Ahn Eun Jin, ‘Beso dinamita’ se ha consolidado como una de las producciones más vistas en la plataforma de Netflix.

¿A qué hora ver el capítulo 12 de 'Beso dinamita' en Netflix?

El capítulo 12 de ‘Beso dinamita’ se estrenará el jueves 18 de diciembre. En Corea del Sur, la emisión comenzará a las 9:00 p. m. (KST) a través del canal SBS. Para el público en Perú y otros países de Latinoamérica, el episodio estará disponible en Netflix desde las 9:00 a. m., permitiendo a los fanáticos disfrutar del desenlace pocas horas después de su transmisión original.

Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del jueves 18 de diciembre

9.00 a. m. del jueves 18 de diciembre Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 a. m. jueves 18 de diciembre

8.00 a. m. jueves 18 de diciembre Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en Estados Unidos (PST): 6.00 a. m. del jueves 18 de diciembre

6.00 a. m. del jueves 18 de diciembre Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en España: 3.00 p. m. del jueves 11 de diciembre

3.00 p. m. del jueves 11 de diciembre Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del jueves 18 de diciembre

10.00 a. m. del jueves 18 de diciembre Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en Chile, Argentina y Brasil: 11.00 a. m. del jueves 18 de diciembre.

¿Cómo y dónde ver los capítulos de 'Beso dinamita' en español latino?

‘Beso dinamita’ está disponible exclusivamente en Netflix, plataforma que ofrece todos los episodios del k-drama con audio original en coreano, doblaje al español latino y subtítulos en varios idiomas. Para acceder, los usuarios deben contar con una suscripción activa, ya sea en plan básico, estándar o premium, según la calidad de reproducción y el número de pantallas habilitadas.

Una vez dentro de la plataforma, solo es necesario seleccionar el episodio y configurar el idioma de preferencia desde la barra inferior del reproductor. Netflix ha reforzado su catálogo de k-dramas en Latinoamérica, y ‘Beso dinamita’ se ha posicionado como uno de los títulos más vistos en la categoría de romance y comedia.