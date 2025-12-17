HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Inhabilitan a Delia Espinoza por 10 años y Congreso amplía Reinfo minero hasta 2026

Cultura Asiática

'Beso dinamita', capítulo 12 ESTRENO: ¿a qué hora y dónde ver el k-drama en español latino?

La serie de Netflix estrenará capítulo 12, episodio que promete definir el futuro de la relación de sus protagonistas. Conoce cómo ver el capítulo en español latino.

'Beso dinamita' tiene 14 episodios. Foto: composición LR/difusión
'Beso dinamita' tiene 14 episodios. Foto: composición LR/difusión

La serie coreana ‘Beso dinamita’ (Dynamite Kiss) está a punto de llegar a su esperado final. Este 18 de diciembre, se estrena el capítulo 12 de la comedia romántica que ha conquistado a miles de fanáticos en Netflix. Tras un intenso episodio 11, los seguidores del k-drama esperan conocer cómo evolucionará la relación entre los protagonistas luego de que ambos aceptaran los sentimientos que los unen.

“Estaré a tu lado, te abrazaré, te protegeré… enfrentaremos todo juntos”, fue una de las frases más emotivas que dejó el penúltimo capítulo. Protagonizada por Jang Ki Yong y Ahn Eun Jin, ‘Beso dinamita’ se ha consolidado como una de las producciones más vistas en la plataforma de Netflix.

PUEDES VER: Todos los dramas coreanos que se estrenan en diciembre de 2025 en Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video

lr.pe

¿A qué hora ver el capítulo 12 de 'Beso dinamita' en Netflix?

El capítulo 12 de ‘Beso dinamita’ se estrenará el jueves 18 de diciembre. En Corea del Sur, la emisión comenzará a las 9:00 p. m. (KST) a través del canal SBS. Para el público en Perú y otros países de Latinoamérica, el episodio estará disponible en Netflix desde las 9:00 a. m., permitiendo a los fanáticos disfrutar del desenlace pocas horas después de su transmisión original.

  • Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del jueves 18 de diciembre
  • Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 a. m. jueves 18 de diciembre
  • Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en Estados Unidos (PST): 6.00 a. m. del jueves 18 de diciembre
  • Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en España: 3.00 p. m. del jueves 11 de diciembre
  • Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del jueves 18 de diciembre
  • Capítulo 12 de 'Beso dinamita' en Chile, Argentina y Brasil: 11.00 a. m. del jueves 18 de diciembre.

PUEDES VER: ¿'True Beauty' tendrá temporada 2 en Netflix? Todo sobre el drama coreano protagonizado por Cha Eun Woo.

lr.pe

¿Cómo y dónde ver los capítulos de 'Beso dinamita' en español latino?

‘Beso dinamita’ está disponible exclusivamente en Netflix, plataforma que ofrece todos los episodios del k-drama con audio original en coreano, doblaje al español latino y subtítulos en varios idiomas. Para acceder, los usuarios deben contar con una suscripción activa, ya sea en plan básico, estándar o premium, según la calidad de reproducción y el número de pantallas habilitadas.

Una vez dentro de la plataforma, solo es necesario seleccionar el episodio y configurar el idioma de preferencia desde la barra inferior del reproductor. Netflix ha reforzado su catálogo de k-dramas en Latinoamérica, y ‘Beso dinamita’ se ha posicionado como uno de los títulos más vistos en la categoría de romance y comedia.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria confirma que planea lanzar su serie biográfica en Netflix: "Está en proyecto"

Alejandra Baigorria confirma que planea lanzar su serie biográfica en Netflix: "Está en proyecto"

LEER MÁS
Emily en París Temporada 5: fecha de estreno, reparto, tráiler y cuántos capítulos tendrá en Netflix

Emily en París Temporada 5: fecha de estreno, reparto, tráiler y cuántos capítulos tendrá en Netflix

LEER MÁS
'Beso Dinamita', capítulo 11 en español latino: fecha y dónde ver el nuevo episodio del K-drama

'Beso Dinamita', capítulo 11 en español latino: fecha y dónde ver el nuevo episodio del K-drama

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘La venganza del hijo olvidado’: guía para ver el drama chino con subtítulos en español online y gratis

‘La venganza del hijo olvidado’: guía para ver el drama chino con subtítulos en español online y gratis

LEER MÁS
Park Shin Hye es halagada por “desligarse de su imagen de doramas románticos” en #ALIVE

Park Shin Hye es halagada por “desligarse de su imagen de doramas románticos” en #ALIVE

LEER MÁS
'Beso Dinamita', capítulo 11 en español latino: fecha y dónde ver el nuevo episodio del K-drama

'Beso Dinamita', capítulo 11 en español latino: fecha y dónde ver el nuevo episodio del K-drama

LEER MÁS
Cumpleaños de actores de K-dramas en abril: Song Kang, Jung Hae In y más

Cumpleaños de actores de K-dramas en abril: Song Kang, Jung Hae In y más

LEER MÁS
‘La reina de las lágrimas’, FINAL explicado: ¿qué pasó en el capítulo 16 del k-drama con Kim Soo Hyun?

‘La reina de las lágrimas’, FINAL explicado: ¿qué pasó en el capítulo 16 del k-drama con Kim Soo Hyun?

LEER MÁS
Lisa de BLACKPINK estaría grabando para 'The Walking Dead: Daryl Dixon', según VOGUE y ELLE

Lisa de BLACKPINK estaría grabando para 'The Walking Dead: Daryl Dixon', según VOGUE y ELLE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Cultura Asiática

'Beso Dinamita', capítulo 11 en español latino: fecha y dónde ver el nuevo episodio del K-drama

Cómo ver 'Beso dinamita' capítulo 10 en Netflix: horario y versión en español latino

Capítulo 9 de 'Beso dinamita' en español: así puedes verlo por Netflix según tu zona horaria

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025