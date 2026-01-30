HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     
Cultura Asiática

'Nuestro universo': fecha de estreno, actores y dónde ver el nuevo k-drama de comedia romántica

El k-drama 'Nuestro universo' llega a las pantallas en febrero con una historia en la que dos concuñados que se desagradan deberán unirse para criar a su sobrino luego de que el bebé quedara huérfano.

'Nuestro universo' tendrá un total de 12 capítulos.
'Nuestro universo' tendrá un total de 12 capítulos. | Foto: tvN

El inicio de febrero trae consigo uno de los estrenos más esperados dentro del mundo de los dramas coreanos. 'Nuestro universo' llega con la promesa de renovar el género romántico gracias a una historia que mezcla ternura, humor y situaciones inesperadas. La producción ya ha despertado curiosidad entre los seguidores por la manera en que aborda las relaciones familiares y la aparición de un pequeño que se convierte en pieza clave de la trama.

La serie se suma a la lista de títulos que tvN prepara para este 2026, y desde su anuncio ha generado expectativa tanto en Corea del Sur como en plataformas internacionales. Con un elenco joven y reconocido, además de una propuesta que busca conectar con distintas generaciones, 'Our Universe' se perfila como uno de los lanzamientos más atractivos del mes.

PUEDES VER: Confirman que la temporada 2 de 'Woo, una abogada extraordinaria' está en desarrollo: todo lo que se sabe del k-drama más esperado

lr.pe

¿De qué trata 'Nuestro universo' y cuándo se estrena?

'Nuestro universo' narra la historia de dos jóvenes concuñados que, tras una tragedia, deben asumir juntos la crianza de su sobrino de apenas 20 meses. Lo que comienza como una relación marcada por la tensión y las diferencias, poco a poco se transforma en un vínculo que abre paso al afecto y al romance. La presencia del pequeño protagonista añade frescura y emoción, convirtiéndose en el elemento que distingue a esta producción dentro del género.

El drama se estrena el 4 de febrero de 2026 a través de la señal de tvN en Corea del Sur. Con un total de 12 episodios programados para emitirse los miércoles y jueves en horario nocturno, la serie promete convertirse en una cita obligada para los amantes de las historias románticas con un toque de comedia y ternura.

Bae In Hyuk y Noh Jung Ui en póster de 'Nuestro universo'. Foto: tvN

Bae In Hyuk y Noh Jung Ui en póster de 'Nuestro universo'. Foto: tvN

PUEDES VER: 'El arte de Sarah', 'Nuestro universo' y todos los esperados k-dramas que llegan en febrero de 2026

lr.pe

¿Cuál es el reparto de 'Mi universo'?

La producción 'Mi universo' cuenta con dos figuras que han ganado notoriedad en los últimos años. Noh Jung Ui, actriz nacida en 2001, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas gracias a títulos como 'Aquel verano nuestro' y 'Jerarquía'. Su capacidad para transmitir emociones complejas la convierte en una pieza fundamental de esta nueva propuesta.

A su lado está Bae In Hyuk, actor y modelo nacido en 1998, reconocido por su participación en dramas como 'My Roommate is a Gumiho' y 'The Story of Park’s Marriage Contract'. Su versatilidad y carisma lo han llevado a recibir premios de excelencia en la televisión coreana, y ahora regresa con un papel que explora la madurez emocional y el humor. Otros actores que completan el reparto son:

  • Choi Gyu Ri como Baek Se Yeon
  • Park Seo Ham como Park Yoon Seo
  • Park Ji Hyun como Woo Hyun Jin
  • Oh Hyun Joong como Kim Eui Jin
  • Goo Sung Hwan como Jo Moo Saeng
  • Kim In Kwon como Bae Doo Sik.

¿Dónde ver la serie coreana 'Nuestro universo' online?

Además de su emisión en Corea del Sur por tvN, 'Nuestro universo' estará disponible para el público internacional en HBO Max y Viki Rakuten, plataformas que ofrecerán subtítulos en varios idiomas, incluido el español. Esta distribución asegura que la producción llegue a una audiencia amplia y diversa, consolidando su alcance más allá de Asia.

Cada miércoles y jueves, tvN lanzará un nuevo capítulo de 'Our Universe' hasta completar los 12 que tendrá la temporada. Se espera que los estrenos estén disponibles inmediatamente después en HBO Max y Viki.

Notas relacionadas
Confirman que la temporada 2 de 'Woo, una abogada extraordinaria' está en desarrollo: todo lo que se sabe del k-drama más esperado

Confirman que la temporada 2 de 'Woo, una abogada extraordinaria' está en desarrollo: todo lo que se sabe del k-drama más esperado

LEER MÁS
'El arte de Sarah', 'Nuestro universo' y todos los esperados k-dramas que llegan en febrero de 2026

'El arte de Sarah', 'Nuestro universo' y todos los esperados k-dramas que llegan en febrero de 2026

LEER MÁS
Park Shin Hye revela entre lágrimas que su padre fue diagnosticado con aneurisma cerebral: "No era tan invencible como imaginaba"

Park Shin Hye revela entre lágrimas que su padre fue diagnosticado con aneurisma cerebral: "No era tan invencible como imaginaba"

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cielo para dos temporada 5: conoce a todos los participantes y sus cuentas de Instagram

Cielo para dos temporada 5: conoce a todos los participantes y sus cuentas de Instagram

LEER MÁS
¿Dónde ver 'Ríndete a mi abrazo' en español? Guía completa del drama chino 2025

¿Dónde ver 'Ríndete a mi abrazo' en español? Guía completa del drama chino 2025

LEER MÁS
Yoo Seung Ho y Hyeri, de Girl’s Day, protagonizarán nuevo drama histórico

Yoo Seung Ho y Hyeri, de Girl’s Day, protagonizarán nuevo drama histórico

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Cultura Asiática

Conciertos de BTS 2026 en Latinoamérica: cuánto cuestan las entradas en Perú, Argentina, Chile y Colombia

Entradas para BTS en Lima 2026: todo sobre precios, zonas y fechas para los dos conciertos en Lima

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes en el reality y sus cuentas de Instagram

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025