'Nuestro universo': fecha de estreno, actores y dónde ver el nuevo k-drama de comedia romántica

El inicio de febrero trae consigo uno de los estrenos más esperados dentro del mundo de los dramas coreanos. 'Nuestro universo' llega con la promesa de renovar el género romántico gracias a una historia que mezcla ternura, humor y situaciones inesperadas. La producción ya ha despertado curiosidad entre los seguidores por la manera en que aborda las relaciones familiares y la aparición de un pequeño que se convierte en pieza clave de la trama.

La serie se suma a la lista de títulos que tvN prepara para este 2026, y desde su anuncio ha generado expectativa tanto en Corea del Sur como en plataformas internacionales. Con un elenco joven y reconocido, además de una propuesta que busca conectar con distintas generaciones, 'Our Universe' se perfila como uno de los lanzamientos más atractivos del mes.

¿De qué trata 'Nuestro universo' y cuándo se estrena?

'Nuestro universo' narra la historia de dos jóvenes concuñados que, tras una tragedia, deben asumir juntos la crianza de su sobrino de apenas 20 meses. Lo que comienza como una relación marcada por la tensión y las diferencias, poco a poco se transforma en un vínculo que abre paso al afecto y al romance. La presencia del pequeño protagonista añade frescura y emoción, convirtiéndose en el elemento que distingue a esta producción dentro del género.

El drama se estrena el 4 de febrero de 2026 a través de la señal de tvN en Corea del Sur. Con un total de 12 episodios programados para emitirse los miércoles y jueves en horario nocturno, la serie promete convertirse en una cita obligada para los amantes de las historias románticas con un toque de comedia y ternura.

Bae In Hyuk y Noh Jung Ui en póster de 'Nuestro universo'. Foto: tvN

¿Cuál es el reparto de 'Mi universo'?

La producción 'Mi universo' cuenta con dos figuras que han ganado notoriedad en los últimos años. Noh Jung Ui, actriz nacida en 2001, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas gracias a títulos como 'Aquel verano nuestro' y 'Jerarquía'. Su capacidad para transmitir emociones complejas la convierte en una pieza fundamental de esta nueva propuesta.

A su lado está Bae In Hyuk, actor y modelo nacido en 1998, reconocido por su participación en dramas como 'My Roommate is a Gumiho' y 'The Story of Park’s Marriage Contract'. Su versatilidad y carisma lo han llevado a recibir premios de excelencia en la televisión coreana, y ahora regresa con un papel que explora la madurez emocional y el humor. Otros actores que completan el reparto son:

Choi Gyu Ri como Baek Se Yeon

Park Seo Ham como Park Yoon Seo

Park Ji Hyun como Woo Hyun Jin

Oh Hyun Joong como Kim Eui Jin

Goo Sung Hwan como Jo Moo Saeng

Kim In Kwon como Bae Doo Sik.

¿Dónde ver la serie coreana 'Nuestro universo' online?

Además de su emisión en Corea del Sur por tvN, 'Nuestro universo' estará disponible para el público internacional en HBO Max y Viki Rakuten, plataformas que ofrecerán subtítulos en varios idiomas, incluido el español. Esta distribución asegura que la producción llegue a una audiencia amplia y diversa, consolidando su alcance más allá de Asia.

Cada miércoles y jueves, tvN lanzará un nuevo capítulo de 'Our Universe' hasta completar los 12 que tendrá la temporada. Se espera que los estrenos estén disponibles inmediatamente después en HBO Max y Viki.