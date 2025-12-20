HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

¡Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron! Actores coreanos celebraron mágica boda tras 10 años de novios: Taehyung de BTS, Kung Soo entre los invitados

La pareja más querida por los fans de los k-dramas celebró su boda soñada. Shin Min Ah y Kim Woo Bin contaron con la compañía de Taehyung de BTS, Kyungsoo de EXO y otras estrellas de Corea del Sur.

Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron este 20 de diciembre en el hotel The Shilla.
Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron este 20 de diciembre en el hotel The Shilla. | Foto: AM Entertainment

¡Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron! La pareja más querida por los fanáticos de los k-dramas selló su historia de amor con una mágica boda este sábado 20 de diciembre en el exclusivo hotel de cinco estrellas The Shilla, en Seúl. Tras diez años de relación, los actores coreanos se dieron el esperado "sí, acepto" en una ceremonia privada que se convirtió en un fenómeno en Corea del Sur y las redes sociales.

El enlace no solo emocionó por el renombre de los protagonistas y su romance que logró superar incluso una batalla contra el cáncer, sino también por la presencia de reconocidas estrellas del entretenimiento surcoreano, entre ellas Taehyung de BTS y Kungsoo de EXO, quienes acompañaron a los recién casados en este día inolvidable.

Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron este 20 de diciembre en el hotel The Shilla. Foto: AM Entertainment

Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron este 20 de diciembre en el hotel The Shilla. Foto: AM Entertainment

PUEDES VER: Famosos actores Shin Min-ah y Kim Woo-bin anuncian su matrimonio tras 10 años de relación

lr.pe

La boda más esperada: Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron en Seúl

La boda de Shin Min Ah y Kim Woo Bin quedó inmortalizada en una fotografía oficial difundida en redes sociales, donde los famosos actores aparecen vestidos de novios, sonrientes frente a la cámara y caminando sobre un escenario cubierto de nieve. En el comunicado que acompañó la imagen, sus agencias agradecieron el apoyo constante de los seguidores y subrayaron que la pareja había decidido celebrar este momento de manera íntima.

Previo a la ceremonia, Kim Woo Bin, estrella de éxitos como 'Herederos', compartió una carta escrita a mano en la que expresó su gratitud y emoción por casarse con Shin Min Ah. Por su parte, la agencia de la actriz de 'El amor es como el cha-cha-chá' desmintió los rumores de embarazo que rodearon al anuncio, aclarando que la unión representaba la consolidación de un proyecto de vida en común.

PUEDES VER: Kangin regresa a Perú con su fanmeeting 'Stunning Together': fecha, lugar y entradas

lr.pe

¿Quiénes asistieron como invitados a la boda de Shin Min Ah y Kim Woo Bin?

No solo fue un acontecimiento íntimo y emotivo, sino también un evento que reunió a algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento coreano. Entre los invitados a la boda de Shin Min Ah y Kim Woo Bin destacaron Taehyung de BTS, Lee Kwang Soo, Nam Joo Hyuk, Kim Tae Ri, Gong Hyo Jin, Lee Se Young, Ryu Jun Yeol, Lee Byung Hun, la veterana actriz Go Doo Rim, el productor Na PD y la guionista Kim Eun Seok, responsable de éxitos como 'The Heirs' y 'The Glory'. Todos ellos fueron captados ingresando al hotel por el séquito de fanáticos y reporteros que se congregaron en las afueras con la esperanza de obtener un vistazo de la mágica celebración.

Otro de los asistentes más comentados fue Kyungsoo (D.O.) de EXO. Aunque había declarado previamente que no podría cantarle a los novios debido a su agenda, sorprendió al hacerse presente. Según los reportes, el idol apareció ese mismo día en la alfombra roja de los Melon Music Awards 2025 y, tras atravesar el tráfico de Seúl, acudió brevemente a la boda de su gran amigo antes de regresar a la premiación musical, donde actuó junto a sus compañeros del grupo k‑pop tras un largo tiempo. Su presencia, aunque fugaz, fue interpretada como un gesto de lealtad que conmovió a los fans.

Notas relacionadas
¿Cuándo se estrena el capítulo final de 'Beso dinamita' y dónde verlo online?

¿Cuándo se estrena el capítulo final de 'Beso dinamita' y dónde verlo online?

LEER MÁS
Cómo ver 'Beso dinamita' capítulo 10 en Netflix: horario y versión en español latino

Cómo ver 'Beso dinamita' capítulo 10 en Netflix: horario y versión en español latino

LEER MÁS
Capítulo 9 de 'Beso dinamita' en español: así puedes verlo por Netflix según tu zona horaria

Capítulo 9 de 'Beso dinamita' en español: así puedes verlo por Netflix según tu zona horaria

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde ver 'Una noche romántica', el drama chino, en español? Todos los detalles para ver los capítulos online y gratis

¿Dónde ver 'Una noche romántica', el drama chino, en español? Todos los detalles para ver los capítulos online y gratis

LEER MÁS
Kim Woo Bin y Shin Min Ah: así nació el romance de la famosa pareja coreana

Kim Woo Bin y Shin Min Ah: así nació el romance de la famosa pareja coreana

LEER MÁS
“Big mouth” y su dramático final: ¿cómo reaccionó Yoona al cierre del popular k-drama?

“Big mouth” y su dramático final: ¿cómo reaccionó Yoona al cierre del popular k-drama?

LEER MÁS
Shah Rukh Khan felicita a Messi por ser campeón del Mundial: “Gracias por hacernos creer en los sueños”

Shah Rukh Khan felicita a Messi por ser campeón del Mundial: “Gracias por hacernos creer en los sueños”

LEER MÁS
BTS Jin: nuevo debate por créditos de “Moon” moviliza a ARMY

BTS Jin: nuevo debate por créditos de “Moon” moviliza a ARMY

LEER MÁS
Los 30 mejores K-dramas del 2020, según concurso de King Choice

Los 30 mejores K-dramas del 2020, según concurso de King Choice

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Cultura Asiática

¿Cuándo se estrena el capítulo final de 'Beso dinamita' y dónde verlo online?

¿Dónde ver el capítulo 12 de 'Beso dinamita' en español latino y a qué hora se estrena?

'Beso dinamita', capítulo 11 en español latino: fecha, hora y dónde ver el nuevo episodio del K-drama

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025