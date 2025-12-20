¡Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron! La pareja más querida por los fanáticos de los k-dramas selló su historia de amor con una mágica boda este sábado 20 de diciembre en el exclusivo hotel de cinco estrellas The Shilla, en Seúl. Tras diez años de relación, los actores coreanos se dieron el esperado "sí, acepto" en una ceremonia privada que se convirtió en un fenómeno en Corea del Sur y las redes sociales.

El enlace no solo emocionó por el renombre de los protagonistas y su romance que logró superar incluso una batalla contra el cáncer, sino también por la presencia de reconocidas estrellas del entretenimiento surcoreano, entre ellas Taehyung de BTS y Kungsoo de EXO, quienes acompañaron a los recién casados en este día inolvidable.

Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron este 20 de diciembre en el hotel The Shilla. Foto: AM Entertainment

La boda más esperada: Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron en Seúl

La boda de Shin Min Ah y Kim Woo Bin quedó inmortalizada en una fotografía oficial difundida en redes sociales, donde los famosos actores aparecen vestidos de novios, sonrientes frente a la cámara y caminando sobre un escenario cubierto de nieve. En el comunicado que acompañó la imagen, sus agencias agradecieron el apoyo constante de los seguidores y subrayaron que la pareja había decidido celebrar este momento de manera íntima.

Previo a la ceremonia, Kim Woo Bin, estrella de éxitos como 'Herederos', compartió una carta escrita a mano en la que expresó su gratitud y emoción por casarse con Shin Min Ah. Por su parte, la agencia de la actriz de 'El amor es como el cha-cha-chá' desmintió los rumores de embarazo que rodearon al anuncio, aclarando que la unión representaba la consolidación de un proyecto de vida en común.

¿Quiénes asistieron como invitados a la boda de Shin Min Ah y Kim Woo Bin?

No solo fue un acontecimiento íntimo y emotivo, sino también un evento que reunió a algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento coreano. Entre los invitados a la boda de Shin Min Ah y Kim Woo Bin destacaron Taehyung de BTS, Lee Kwang Soo, Nam Joo Hyuk, Kim Tae Ri, Gong Hyo Jin, Lee Se Young, Ryu Jun Yeol, Lee Byung Hun, la veterana actriz Go Doo Rim, el productor Na PD y la guionista Kim Eun Seok, responsable de éxitos como 'The Heirs' y 'The Glory'. Todos ellos fueron captados ingresando al hotel por el séquito de fanáticos y reporteros que se congregaron en las afueras con la esperanza de obtener un vistazo de la mágica celebración.

Otro de los asistentes más comentados fue Kyungsoo (D.O.) de EXO. Aunque había declarado previamente que no podría cantarle a los novios debido a su agenda, sorprendió al hacerse presente. Según los reportes, el idol apareció ese mismo día en la alfombra roja de los Melon Music Awards 2025 y, tras atravesar el tráfico de Seúl, acudió brevemente a la boda de su gran amigo antes de regresar a la premiación musical, donde actuó junto a sus compañeros del grupo k‑pop tras un largo tiempo. Su presencia, aunque fugaz, fue interpretada como un gesto de lealtad que conmovió a los fans.