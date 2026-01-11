'Spring Fever' capítulo 3 en español latino: a qué hora y dónde ver el episodio del k-drama online

El k-drama ‘Spring Fever’ continúa ganando popularidad entre los fanáticos de la comedia romántica tras su reciente estreno. Protagonizada por Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin, la serie de tvN estrenará su capítulo 3 el 10 de enero tanto en televisión coreana como en plataformas digitales.

Basada en la novela web de Baek Min A, ‘Spring Fever’ sigue a Yoon Bom, una carismática profesora que es trasladada a un pequeño pueblo, donde conoce a Seon Jae Gyu, el tío de uno de sus alumnos, un hombre de apariencia ruda pero corazón cálido, con quien iniciará una relación marcada por la atracción y el descubrimiento emocional.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de 'Spring Fever'?

La serie ‘Spring Fever’ se transmite en Corea del Sur todos los lunes y martes a las 8:50 p. m. (KST) a través de tvN y TVING. El mismo día de su emisión televisiva, cada nuevo episodio es liberado en Amazon Prime Video a nivel mundial.

Capítulo 3 de 'Spring Fever' en Perú, Colombia y Ecuador: 6.50 a. m. del lunes 12 de enero.

Capítulo 3 de 'Spring Fever' en México, Nicaragua y El Salvador: 5.50 a. m. del lunes 12 de enero.

Capítulo 3 de 'Spring Fever' en Estados Unidos (PST): 7.50 a. m. del lunes 12 de enero.

Capítulo 3 de 'Spring Fever'en España: 12.50 p. m. del lunes 12 de enero.

Capítulo 3 de 'Spring Fever' en Bolivia y Venezuela: 7.50 a. m. del lunes 12 de enero.

Capítulo 3 de 'Spring Fever' en Chile, Argentina y Brasil: 9.50 a. m. del lunes 12 de enero.

¿Dónde ver completo los episodios de 'Spring Fever' en español latino?

Puedes ver ‘Spring Fever’ en español latino a través de Amazon Prime Video, donde cada nuevo episodio se publica el mismo día de su estreno en Corea del Sur tras emitirse por tvN y TVING. La serie está disponible en el catálogo global de Prime Video, por lo que los fanáticos en Latinoamérica pueden seguir la historia online al mismo tiempo que su emisión original, siempre y cuando cuenten con una suscripción activa (la plataforma ofrece un período de prueba gratuito para nuevos usuarios).

¿Qué pasó en el episodio 2 de 'Spring Fever'?

En el segundo episodio, la tranquila vida de Yoon Bom se vio alterada por la presencia de Seon Jae Gyu, el tío de su estudiante Seon Han Gyeol. Ambos viajaron a Seúl para buscar a Choi Se Jin, quien se había escapado de casa, y durante ese trayecto Yoon Bom recordó repentinamente el lugar donde conoció por primera vez a Jae Gyu, despertando emociones que creía olvidadas.

Además, se revelaron nuevas imágenes del tercer episodio en las que Seon Jae Gyu y Yoon Bom pasan una noche juntos inesperadamente en Seúl. La tensión entre ellos es evidente al cruzar miradas, y más tarde, Yoon Bom no logra conciliar el sueño. Dado que ella no suele expresar sus emociones, verla despierta y pensativa deja entrever que algo importante ocurrió entre ambos, aumentando la expectativa de los espectadores.