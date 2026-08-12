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Actriz Lin Shaye enamorada de Perú: Elise Rainier de 'La noche del demonio' visitó el Real Felipe, la Huaca Pucllana y más

Lin Shaye llegó a Perú para promocionar la película 'La noche del demonio' y aprovechó su visita para conocer Lima, la Huaca Pucllana, el Real Felipe y disfrutar de la gastronomía peruana.

Lin Shaye llegó a Perú para promocionar la nueva película de 'La noche del demonio'. Foto: Difusión
Lin Shaye llegó a Perú para promocionar la nueva película de 'La noche del demonio'. Foto: Difusión
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Lin Shaye llegó a Perú como parte de la gira internacional de promoción de 'La noche del demonio: están entre nosotros', la nueva entrega del universo de Insidious. La actriz estadounidense, reconocida mundialmente por interpretar a Elise Rainier, aprovechó su estadía en Lima para acercarse a la cultura local y compartir parte de la experiencia con sus seguidores.

Durante su paso por la capital peruana, la intérprete fue recibida por fanáticos en el aeropuerto Jorge Chávez y posteriormente recorrió distintos espacios de la ciudad. Su agenda incluyó una visita nocturna a la Fortaleza del Real Felipe, un recorrido por la Huaca Pucllana, encuentros con artesanías peruanas y experiencias gastronómicas que le permitieron descubrir algunos de los sabores más representativos del país.

'La noche del demonio, están entre nosotros' se estrena el próximo 20 de agosto.

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Lin Shaye visitó la histórica Fortaleza del Real Felipe

Uno de los momentos más llamativos de la visita de Lin Shaye a Perú ocurrió durante su recorrido nocturno por la Fortaleza del Real Felipe. El histórico complejo, ubicado en el Callao, fue el escenario elegido para una actividad vinculada con la promoción de 'La noche del demonio: están entre nosotros', una experiencia que encajó con el perfil de terror de la producción protagonizada nuevamente por la actriz.

La presencia de la icónica artista en este espacio histórico aportó un particular contraste entre su conocida trayectoria en el cine de terror y uno de los escenarios patrimoniales más representativos del país. La actriz volvió así a ponerse en el papel de Elise Rainier para acompañar la campaña promocional de la nueva cinta de Insidious.

La película llegará exclusivamente a los cines el 20 de agosto, mientras que las entradas ya se encuentran disponibles en preventa. El estreno marca el regreso de uno de los personajes más reconocidos de la franquicia de terror y constituye el principal motivo de la visita promocional de Shaye a territorio peruano.

Lin Shaye disfrutó de su estadía en Perú.

Lin Shaye disfrutó de su estadía en Perú.

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Actriz de 'La noche del demonio' estuvo en la Huaca Pucllana y disfrutó del lomo saltado

El recorrido de Lin Shaye por Lima también incluyó una visita a la Huaca Pucllana, en Miraflores. La actriz conoció este complejo arqueológico prehispánico y quedó sorprendida por la dimensión de sus construcciones. A través de sus redes sociales describió la experiencia como increíble y compartió imágenes del lugar, acompañadas por el paisaje de un atardecer limeño.

Su acercamiento a las tradiciones de Perú continuó en mercados de artesanías, donde posó junto a un peluche de pingüino de Humboldt y mostró su simpatía por una pequeña alpaquita. Además, recibió un chullo como obsequio de sus admiradores, detalle que aceptó con entusiasmo.

La gastronomía ocupó otro lugar importante en la agenda. Shaye visitó Maido, restaurante reconocido internacionalmente por su propuesta culinaria, donde llamó especialmente su atención un postre elaborado con nitrógeno líquido. Sin embargo, fue el lomo saltado el plato que terminó conquistándola.

La actriz probó este clásico de la cocina peruana en Casa Tambo y posteriormente recomendó el establecimiento a sus seguidores, destacándolo entre los lugares que deberían conocer quienes viajen a Perú. De esta manera, la visita promocional de la protagonista de Insidious terminó convirtiéndose también en un recorrido por algunos de los atractivos históricos, culturales y gastronómicos de Lima.


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