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'Oasis' serie Netflix reparto: ¿quién es quién en la nueva producción española que mezcla drama y misterio?

Conoce el reparto completo de 'Oasis', la nueva serie española de Netflix. Descubre quiénes interpretan a Helena, Dani, Celia, Maca y al resto de personajes de esta historia de misterio.

'Oasis' es la nueva apuesta juvenil española de Netflix. Foto: Netflix
'Oasis' es la nueva apuesta juvenil española de Netflix. Foto: Netflix
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Netflix amplía su catálogo de ficción con 'Oasis', una serie española que aterrizó en la plataforma el 19 de junio del 2026 y que apuesta por una combinación de drama juvenil, suspenso e intriga. La historia se desarrolla en un exclusivo complejo vacacional considerado uno de los más lujosos del país, un escenario donde las apariencias esconden conflictos que amenazan con salir a la luz.

La tranquilidad del resort se rompe cuando una misteriosa desaparición obliga a la policía a intervenir. A partir de ese momento, huéspedes, trabajadores y familias influyentes quedan bajo sospecha. Nadie puede abandonar las instalaciones mientras avanza una investigación que destapa secretos ocultos y vínculos marcados por la desconfianza.

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Reparto de 'Oasis', nueva serie española juvenil de Netflix

Uno de los nombres principales del elenco es Ana Garcés, quien interpreta a Helena, una de las figuras centrales de la historia. La actriz ha ganado notoriedad gracias a trabajos en producciones como 'La promesa' y 'Quizás mañana', consolidándose como uno de los rostros jóvenes más reconocibles de la televisión española.

Junto a ella aparece Tomy Aguilera en el papel de Dani, personaje involucrado en los hechos que rodean la desaparición investigada dentro del resort. El actor es conocido por sus participaciones en 'Bienvenidos a Edén' y 'Asalto al Banco Central'.

Otra integrante destacada del reparto es Victoria Kantch, encargada de dar vida a Celia. Su trayectoria incluye proyectos como 'Por tus muertos', 'El mal invisible' y 'Pura sangre', producciones que le han permitido ganar visibilidad dentro de la industria audiovisual.

Por su parte, Berta Castañé interpreta a Maca, uno de los personajes que forma parte del entramado de relaciones y secretos que impulsa la trama.

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Más actores y personajes de la serie 'Oasis'

Además de sus protagonistas, 'Oasis' cuenta con un amplio reparto que completa el universo de la producción de Netflix:

  • Manel Duarte como Pablo.
  • Ada Molina como Sofía.
  • Álex Mola como Jaén.
  • Candela Méndez como Alicia.
  • Laura Simón como Laura.
  • Jan Buxaderas como Oliver.
  • Amanda Palomino como Leo.
  • Blas Polidori como Jon.
  • Paco Tous como el subinspector Ginés.
  • Verónica Sánchez como la inspectora Ortega.

La presencia de Paco Tous y Verónica Sánchez aporta experiencia al elenco, especialmente en la línea argumental vinculada a la investigación policial.

Ambos personajes encabezan las pesquisas dentro del complejo turístico y desempeñan un papel determinante en la búsqueda de respuestas sobre la desaparición que mantiene en vilo a todos los residentes del exclusivo enclave.

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