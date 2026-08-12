A la búsqueda de la aceptación: la película “Un hombre diferente”

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En la parrilla de Mubi, plataforma en la que se puede encontrar mucho cine de autor, pude ver, gracias a la recomendación de un amigo que ha consagrado su vida al consumo de cine de autor (no sé si llamar a eso cinefilia), la película Un hombre diferente del director Aaron Schimberg.

Esta película estadounidense cuenta con las actuaciones de Sebastian Stan (Edward Lemuel / Guy Moratz), Renate Reinsve (Ingrid Vold) y Adam Pearson (Oswald).

Edward Lemuel es un actor que lucha contra la neurofibromatosis. Tiene una afección facial desfigurante. Por esa razón, sus roles en la actuación están limitados a interpretar personajes que no encajan en el mundo. Lemuel se enamora de su vecina, Ingrid Vold, una mujer atractiva y que escribe guiones. Lemuel quiere estar con ella. Pero no puede porque es muy probable que sea rechazado. Entonces, se somete a una operación experimental que lo convierte en un hombre sin afección facial. De esta manera, se convierte en Guy Moratz, un exitoso agente inmobiliario. Entonces, consigue estar con Ingrid, pero ella no sabe que Guy había sido su vecino Edward. A Ingrid se le ha contado que Edward se ha suicidado.

Ingrid está por estrenar una obra de teatro llamada Edward y Guy la va a protagonizar tras ser aprobado en las audiciones. Cierto día, reciben la visita de Oswald. Oswald tiene neurofibromatosis (en la vida real, Pearson la tiene). Oswald cae simpático, se gana la confianza de Guy e Ingrid. Ingrid se enamora de Oswald ante la incredulidad de Guy, quien se pregunta para qué se sometió a una operación que no le aseguró lo que quería: tener una relación estable con Ingrid, una proyección de vida.

La historia es lineal y no esperemos experimentos formales. Pero el gran mérito de Schimberg es el uso del humor, clave en el curso narrativo de la historia. El humor ayuda a que la película no caiga en la atmósfera victimista, contribuye a que no se le dé únicamente una lectura moral: lo que importa es el interior y no las apariencias.

Si una crítica proyecta Un hombre diferente, porque un proyecto bajo estas características lo tiene que reflejar de algún modo, la misma apunta a la aceptación de los otros y a vivir dependiendo de esa aceptación. La deformación facial es un pretexto. He ahí el carácter universal de Un hombre diferente. Es una buena película.

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Datos:

De Noruega. Renate Reinsve está considerada como una de las actrices de mayor proyección en el mundo.

Activismo. Adam Pearson lucha contra la discriminación hacia personas con diferencias físicas visibles. Usa su propia experiencia.