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La serie mexicana ‘El otro padre’ llegó a Netflix el 22 de julio y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados de la plataforma. La propuesta creada por el showrunner venezolano Roberto Stopello —mente detrás de grandes éxitos como ‘La Reina del Sur’— combina drama familiar y tensión emocional, con un guion que expone secretos guardados durante dos décadas.

El interés del público se disparó desde el estreno, no solo por la historia, sino también por el peso de su elenco. Figuras reconocidas de la televisión mexicana y latinoamericana dan vida a personajes que enfrentan dilemas morales, médicos y afectivos, en una trama que ya se ubica entre las más vistas de la región.

¿De qué trata ‘El otro padre’ en Netflix?

La historia sigue a Maca, una médica que descubre que su hija Julieta necesita un trasplante de riñón. El único donante compatible resulta ser Emilio Martínez, el verdadero padre biológico de la joven, cuya existencia había permanecido oculta por 20 años. La revelación sacude a la familia y abre un conflicto que mezcla el drama íntimo con la urgencia médica.

La primera temporada cuenta con 10 capítulos de aproximadamente cincuenta minutos cada uno. Desde su lanzamiento, la producción se instaló en el top de lo más visto en México y otros países de Latinoamérica, consolidando a Netflix como vitrina de historias locales con alcance global.

Elenco y personajes

El reparto de ‘El otro padre’ en Netflix reúne a intérpretes de distintas generaciones, capaces de sostener la tensión dramática y conectar con el público. A continuación, la guía completa de actores y personajes:

Silvia Navarro (47 años) interpreta a Macarena Sotomayor, la madre que enfrenta el dilema de revelar un secreto guardado por dos décadas. Navarro es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, recordada por series como ‘Mañana es para siempre’ y ‘Juegos interrumpidos’.

(47 años) interpreta a Macarena Sotomayor, la madre que enfrenta el dilema de revelar un secreto guardado por dos décadas. Navarro es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, recordada por series como ‘Mañana es para siempre’ y ‘Juegos interrumpidos’. Manolo Cardona (49 años) da vida a Ricardo, esposo de Macarena y padre legal de Julieta. El actor colombiano ha destacado en ‘Rosario Tijeras’, ‘Narcos’ y ‘¿Quién mató a Sara?’.

Azul Guaita (25 años) interpreta a Julieta, la hija adolescente que necesita el trasplante. La actriz se hizo conocida por ‘Rebelde’, ‘Como agua para chocolate’ y ‘La mujer del diablo’.

Erik Hayser (45 años) encarna a Emilio Martínez, padre biológico de Julieta y pieza clave en el conflicto. Ha trabajado en ‘Ingobernable’, ‘Oscuro deseo’ y otras series famosas.

Paola Núñez (48 años) es Yolanda Martínez, esposa de Emilio. Su trayectoria incluye ‘Las Juanas’, ‘Reina de corazones’ y la serie estadounidense ‘La purga’.

El reparto de ‘El otro padre’ incluye además a: