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¡Perú recibe a Lin Shaye! La legendaria actriz de 'La noche del demonio' visitará nuestro país para promocionar 'Insidious, están entre nosotros'

Lin Shaye confirmó su visita a Perú para promocionar 'La noche del demonio: Están entre nosotros'. La actriz participará en actividades en Lima antes del estreno de la nueva película de Insidious, que llega a los cines el 20 de agosto.

Lin Shaye visitará Perú el 10 y 11 de agosto para promocionar la nueva entrega de Insidious. Foto: YouTube
Lin Shaye visitará Perú el 10 y 11 de agosto para promocionar la nueva entrega de Insidious. Foto: YouTube
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La expectativa por 'La noche del demonio' crece entre los seguidores del cine de terror. La actriz Lin Shaye, reconocida mundialmente por dar vida a la médium Elise Rainier en la franquicia Insidious, confirmó que llegará a Perú para acompañar la campaña de lanzamiento de 'La noche del demonio: Están entre nosotros', convirtiendo al país en la única escala internacional de la gira promocional fuera de Estados Unidos.

La noticia fue anunciada mediante un video dirigido a los fanáticos peruanos, en el que la intérprete expresó su entusiasmo por visitar Lima. "Hola Perú, soy Lin Shaye y tengo una noticia muy emocionante que por fin puedo compartir con ustedes. ¡Podré verlos en persona muy pronto!... No puedo esperar para verlos", manifestó la actriz, quien encabezará diversas actividades promocionales los días 10 y 11 de agosto, previo al estreno nacional previsto para el 20 de agosto.

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Lin Shaye, Elise Rainier de 'Insidious', llega a Perú por el estreno de 'La noche del demonio 6'

La visita de Lin Shaye representa uno de los acontecimientos más importantes para los seguidores del género en el país. Sony Pictures eligió a Perú como la única parada internacional de la gira promocional de la nueva película, una decisión que refuerza la relevancia del mercado nacional dentro de la estrategia de lanzamiento de 'La noche del demonio 6'.

Durante su permanencia en Lima, la actriz participará en encuentros con medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales como parte de la campaña de promoción de la película. Estas actividades se desarrollarán los días 10 y 11 de agosto, en la antesala de la llegada del filme a las salas de cine.

Con más de cinco décadas de trayectoria y más de 250 créditos entre producciones de cine y televisión, Lin Shaye se consolidó como una de las figuras más representativas del terror contemporáneo. Su interpretación de Elise Rainier convirtió al personaje en uno de los pilares de Insidious, franquicia que ha reunido a millones de espectadores gracias a sus historias centradas en fenómenos paranormales y el inquietante universo conocido como 'The Further'.

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¿Cuándo se estrena 'La noche del demonio: Están entre nosotros'?

'La noche del demonio: Están entre nosotros' llegará a los cines de todo Perú el 20 de agosto, marcando el regreso de una de las sagas de terror más exitosas de los últimos años. La nueva producción volverá a explorar 'The Further', el plano sobrenatural que caracteriza a Insidious, con una historia cargada de suspenso, tensión y fenómenos paranormales.

La presencia de Lin Shaye en Lima incrementó la expectativa entre los seguidores de la franquicia, quienes tendrán la oportunidad de recibir a una de las actrices más emblemáticas del género antes del estreno de la película.

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