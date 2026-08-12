Jean Paul Gatuteau fue visto varias veces con su expareja a lo largo de su relación con Silvia Cornejo. | Foto: composición LR/ATV

Jean Paul Gatuteau fue visto varias veces con su expareja a lo largo de su relación con Silvia Cornejo. | Foto: composición LR/ATV

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El último ampay de Jean Paul Gabuteau junto a su expareja, Analía Jiménez, removió nuevamente la vida personal de Silvia Cornejo. No era la primera vez que ambos eran captados juntos, pero en esta ocasión la historia tomó un giro distinto: la conductora decidió romper el silencio, anunciar el fin de su relación y revelar que estaba embarazada cuando ocurrió el encuentro. La confesión, hecha en televisión, marcó un antes y un después en una convivencia de más de una década.

La exposición pública de la infidelidad no fue lo único que impactó. Cornejo relató con detalle la secuencia de hechos que la llevaron a tomar la decisión definitiva, mostrando cómo la mentira y la capacidad de fingir de su pareja terminaron por quebrar la confianza.

La excusa que le dio Jean Paul Gabuteau a Silvia Cornejo antes de encontrarse con Analía Jiménez

Silvia Cornejo recordó que aquel sábado Gabuteau le aseguró que saldría con amigos. “Lo que él me dijo es que salía con un grupo de amigos, me mencionó a sus amigos con los que iba a salir y el sábado hemos estado con amigos, disfrutando como si nada hubiera pasado”, declaró. La versión contrastó con las imágenes difundidas, donde él aparecía con Jiménez, con quien tiene un hijo, en actitudes cariñosas.

La conductora señaló que, pese a la evidencia, su pareja nunca mencionó el encuentro. “No me mencionó, porque ha tenido la oportunidad de decírmelo el sábado o el domingo, pero no me dijo nada”, sostuvo en ‘Magaly TV, la firme’. El silencio reforzó la sensación de engaño y la distancia emocional que ya se había instalado.

Más allá de la mentira, lo que más sorprendió a la exreina de belleza fue la capacidad de Gabuteau para mantener la normalidad en la convivencia. “Yo ahora veo las imágenes y digo: hay que tener pecho frío para poder fingir y estar bien, estar normal”, admitió. Esa frialdad se convirtió en un profundo golpe para la figura de la farándula, quien finalmente decidió terminar la relación tras más de 10 años de convivencia y a solo tres meses de cumplir dos años de matrimonio.