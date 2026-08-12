Querida modelo peruana reaparece tras dejarlo todo y anuncia nuevo embarazo a los 29 años: “Ahora, somos 6”

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Tras convertirse en una de las modelos más queridas y destacar por su belleza y fortaleza en realities de competencia como ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde’, la influencer Melissa Gustavson decidió alejarse de la televisión para dedicarse de lleno a formar una familia junto a su esposo, Paulo Cateriano.

Ahora, la exchica reality anunció que se convertirá en madre por segunda vez a los 29 años junto al padre de su primer hijo. A través de sus redes sociales, la influencer compartió la noticia, que fue festejada por sus seguidores: “Te buscamos con mucho amor. “Ahora somos 6”, escribió, en referencia a que la familia está conformada por ella, su esposo, sus dos hijos y dos de sus mascotas.

Melissa Gustavson anuncia su segundo embarazo a los 29 años

Melissa Gustavson protagonizó un tormentoso romance con Israel Dreyfus que acaparó la atención de los televidentes de ‘Combate’ y la catapultó a la popularidad. Sin embargo, decidió dejar de lado aquella etapa para convertirse en madre y formar una familia junto a su hoy esposo, el luchador Paulo Cateriano, con quien está cerca de cumplir 10 años de relación.

Ahora, la modelo anunció que está embarazada de su segundo hijo y compartió fotografías junto a su esposo y su hijo mayor, Lucca. En las emotivas imágenes, la pareja aparece abrazada mientras sostiene la ecografía y el niño rodea con sus manos el vientre de la influencer.

Junto a ello, Gustavson compartió un tierno mensaje para anunciar la llegada de su nuevo bebé. “Te soñamos por años. Te buscamos con mucho amor. Te pedimos en cada oración. Y hoy, finalmente, podemos decirle al mundo que vienes a nosotros. Te esperamos con muchísima ilusión, bb. Gracias por llegar a esta familia. ¡Somos 6!”, finalizó.

Melissa Gustavson habla de su tormentoso romance con Israel Dreyfus

En 2015, el programa ‘Amor Amor Amor’ ampayó a Israel Dreyfus, de 27 años, junto a Melissa Gustavon, quien tenía 17 en ese entonces. Su romance nació en ‘Combate’ y traspasó la pantalla. Sin embargo, la modelo reveló que su relación, que parecía armoniosa y tranquila, en realidad era todo lo contrario.

“Nuestra relación nunca fue sólida. Yo la pasé bastante mal”, acusó la modelo, mientras que Dreyfus afirmó que jamás hubo maltrato psicológico contra ella. “No voy a tocar más del tema; tampoco voy a dejar que me deje mal parado”, expresó.