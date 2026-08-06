Película ‘La Momia 4’ sorprende con el regreso de dos personajes clásicos junto a Brendan Fraser y Rachel Weisz

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La nostalgia vuelve a apoderarse de una de las sagas de aventuras más recordadas de finales de los 90. La cuarta película de 'La Momia' no solo contará nuevamente con Brendan Fraser y Rachel Weisz como Rick y Evelyn O’Connell, sino que acaba de sumar a dos rostros muy conocidos por los seguidores de las primeras entregas.

La producción apuesta así por reunir a varios integrantes del elenco original y recuperar personajes que fueron importantes en las primeras películas. Kevin J. O’Connor y Oded Fehr se incorporarán nuevamente a la franquicia para interpretar a Beni Gabor y Ardeth Bay, respectivamente.

Beni Gabor y Ardeth Bay son clásicos personajes de la primera entrega. Foto: YouTube.

'La Momia 4' recupera a dos personajes muy recordados de la saga

Kevin J. O’Connor volverá como Beni Gabor, el antiguo compañero de Rick O’Connell que terminó aliándose con Imhotep en la primera película. Su regreso resulta especialmente llamativo debido al destino que tuvo su personaje en aquella historia.

También regresará Oded Fehr como Ardeth Bay, el líder de una sociedad secreta de guerreros dedicada a proteger Egipto de la amenaza de Imhotep. Ambos se suman a Brendan Fraser, Rachel Weisz y John Hannah, quien retomará su papel como Jonathan Carnahan.

¿Cuándo se estrenará 'La Momia 4' y qué se sabe de la historia?

Por ahora, los detalles de la trama permanecen bajo reserva. La película tendrá un guion de David Coggeshall y estará dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos como Radio Silence, responsables de títulos como 'Noche de bodas' y 'Scream 6'.

El elenco también incluye a Numan Acar en un personaje que todavía no ha sido revelado. El estreno de 'La Momia 4' está previsto para el 15 de octubre de 2027, por lo que todavía queda tiempo para conocer nuevos detalles sobre la historia y los demás integrantes del reparto.