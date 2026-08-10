Festival de Cine de Lima 2026: el cine hecho por mujeres destaca en la inauguración

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Los primeros días del Festival de Cine de Lima tuvieron como protagonistas a cineastas peruanas y extranjeras. En la inauguración del jueves, la ceremonia le dedicó un tributo In Memoriam a la artista argentina Ana María Teruel, quien fue coordinadora del festival durante 25 años.

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Minutos después, proyectaron un video de Nora de Izcue reconociendo la carrera de la venezolana Mariana Rondón y de la peruana Marité Ugás, las homenajeadas de esta edición. La célebre cineasta remarcó el trabajo de sus colegas como guionistas, directoras y productoras.

“Es un festival que siempre ha acompañado nuestras películas y eso es de una importancia enorme para todos nosotros”, dijo Mariana Rondón al recibir el trofeo Spondylus. “Siempre hemos hecho un cine entre Perú y Venezuela, pero hace unos cuantos años, bastantes ya, vine a vivir a Lima. Y gracias a un proyecto de DAFO, empezamos a asesorar a jóvenes cineastas de las regiones. Pero lo más importante de esa experiencia fue que me permitió conocer Perú. Y en este momento no creo que exista una manera más poderosa y bonita de conocer un país”, agregó una de las fundadoras de Sudaca Films.

Ugás, quien codirigió con Rondón Aún es de noche en Caracas, señaló la importancia de la coproducción con otros países para seguir haciendo cine. “Creemos que las alianzas entre nosotros son las que nos protegen. Protegen nuestras imágenes, nuestra imaginación y nuestra memoria”.

Tal como declaró para La República por su nominación a los Premios Platino 2026, la cineasta abordó el difícil panorama para la cultura en el país. “Sentimos también que ahora más que nunca tenemos que cuidar el cine peruano. La cultura no es un lujo. La cultura es donde la sociedad preserva su memoria, su capacidad de pensamiento crítico y de imaginar el futuro. Y un país que no se filma es un país que corre el riesgo de perder su memoria. Los años que nos vienen no vienen fáciles, ya lo sabemos. Pero pues lo que tenemos es eso: sabemos hacer es contar historias, contarlas siendo fieles a nosotros mismos y sobre todo cuidando nuestra memoria”.

Ugás cerró su discurso entre aplausos: “¡Viva el cine peruano!, ¡viva el cine latinoamericano!, ¡viva el cine de mujeres!, ¡viva el cine queer!”.

Reinventar Hamlet

Otra protagonista del primer fin de semana del festival ha sido Ser Hamlet, la ópera prima de Chela De Ferrari. Tras culminar la función, el público se puso de pie para aplaudir al elenco que veía por primera vez la película en una pantalla de cine.

El documental muestra el proceso de creación y ensayos de la obra que estrenó De Ferrari en 2019. Hamlet rompió mitos como una versión libre con un elenco de actores con síndrome de Down y se convirtió en una exitosa puesta en escena que representó al Perú a nivel internacional.

"Nos decían que no iban a poder estar solos en el escenario, que era necesario que actores neurotípicos guiaran a los actores en escena. Y eso dijimos: no, si hay errores, como puede haber en cualquier función, confiemos en que se sabrán resolver. Creo que la palabra más importante, quizás, en este proceso es confianza. Hemos confiado".

Uno de los momentos más emotivos del estreno fue cuando Octavio Bernaza, quien interpreta a Claudio, pidió a los actores que estaban en las butacas que se pusieran de pie. Parte de la crítica sostiene que Ser Hamlet, al igual que la obra, está lista para representar al Perú.

En cuanto a películas internacionales, hay dos cintas dirigidas por mujeres que compiten este año y que se perfilan para los premios del festival: la mexicana Chicas tristes y la argentina Las corrientes.v