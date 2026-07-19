'Deseo' Netflix reparto: ¿quién es quién en la película mexicana protagonizada por Ludwika Paleta?

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La película 'Deseo' se ha convertido en uno de los títulos mexicanos que ha despertado mayor interés entre los usuarios de Netflix gracias a una mezcla de drama, romance y tensión psicológica. La historia sigue a Lucero, una reconocida abogada cuya vida personal cambia por completo cuando inicia una relación clandestina con el entrenador de natación de su hija, desencadenando una cadena de conflictos que pone a prueba a todos los integrantes de su entorno.

Uno de los aspectos que más curiosidad genera entre los espectadores es el reparto de esta producción, integrado por reconocidos actores de la televisión y el cine mexicano, además de nuevos talentos. Encabezada por Ludwika Paleta, el largometraje reúne a un elenco que da vida a personajes clave para el desarrollo de una trama marcada por secretos familiares, decisiones impulsivas y consecuencias inesperadas.

'Deseo' Netflix reparto: lista de actores y personajes de la película mexicana

El reparto principal de la película mexicana 'Deseo' está conformado por los siguientes actores y personajes:

Ludwika Paleta interpreta a Lucero , una exitosa abogada que aparenta llevar una vida estable junto a su familia, pero cuya relación extramarital cambia el rumbo de la historia.

interpreta a , una exitosa abogada que aparenta llevar una vida estable junto a su familia, pero cuya relación extramarital cambia el rumbo de la historia. Óscar Casas da vida a Matías , el joven entrenador de natación que inicia un romance con Lucero y se convierte en una pieza fundamental del conflicto.

da vida a , el joven entrenador de natación que inicia un romance con Lucero y se convierte en una pieza fundamental del conflicto. José María Yazpik interpreta a Fernando , esposo de Lucero, quien se ve afectado por los acontecimientos que sacuden a su familia.

interpreta a , esposo de Lucero, quien se ve afectado por los acontecimientos que sacuden a su familia. Leonardo Ortizgris encarna a Miguel , personaje con una participación determinante dentro del desarrollo de la trama.

encarna a , personaje con una participación determinante dentro del desarrollo de la trama. Pilar Pascual interpreta a Viviana, hija de Lucero, cuya cercanía con Matías añade un nuevo nivel de tensión a la historia.

Cada uno de estos personajes cumple una función importante dentro del relato, ya que sus decisiones impulsan los giros narrativos que distinguen a 'Deseo'. La interacción entre ellos mantiene el suspenso y revela poco a poco los secretos que rodean a la familia protagonista.

Más actores y personajes de la película 'Deseo'

Además de los protagonistas, la película mexicana cuenta con un reparto de apoyo que complementa la historia y aporta mayor profundidad a los acontecimientos que viven los personajes principales.

Entre los actores que forman parte de 'Deseo' Netflix reparto también se encuentran: