HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

'Deseo' Netflix reparto: ¿quién es quién en la película mexicana protagonizada por Ludwika Paleta?

Conoce el reparto completo de 'Deseo', la película mexicana de Netflix protagonizada por Ludwika Paleta. Te contamos quiénes interpretan a los personajes principales y cuál es su papel en la historia.

'Deseo' es la nueva apuesta ambiciosa de Netflix. Foto: Netflix
'Deseo' es la nueva apuesta ambiciosa de Netflix. Foto: Netflix
Escuchar
Resumen
Compartir

La película 'Deseo' se ha convertido en uno de los títulos mexicanos que ha despertado mayor interés entre los usuarios de Netflix gracias a una mezcla de drama, romance y tensión psicológica. La historia sigue a Lucero, una reconocida abogada cuya vida personal cambia por completo cuando inicia una relación clandestina con el entrenador de natación de su hija, desencadenando una cadena de conflictos que pone a prueba a todos los integrantes de su entorno.

Uno de los aspectos que más curiosidad genera entre los espectadores es el reparto de esta producción, integrado por reconocidos actores de la televisión y el cine mexicano, además de nuevos talentos. Encabezada por Ludwika Paleta, el largometraje reúne a un elenco que da vida a personajes clave para el desarrollo de una trama marcada por secretos familiares, decisiones impulsivas y consecuencias inesperadas.

PUEDES VER: Heartstopper Forever final explicado: ¿qué pasa con Charlie y Nick tras su abrupta separación en la película de Netflix?

lr.pe

'Deseo' Netflix reparto: lista de actores y personajes de la película mexicana

El reparto principal de la película mexicana 'Deseo' está conformado por los siguientes actores y personajes:

  • Ludwika Paleta interpreta a Lucero, una exitosa abogada que aparenta llevar una vida estable junto a su familia, pero cuya relación extramarital cambia el rumbo de la historia.
  • Óscar Casas da vida a Matías, el joven entrenador de natación que inicia un romance con Lucero y se convierte en una pieza fundamental del conflicto.
  • José María Yazpik interpreta a Fernando, esposo de Lucero, quien se ve afectado por los acontecimientos que sacuden a su familia.
  • Leonardo Ortizgris encarna a Miguel, personaje con una participación determinante dentro del desarrollo de la trama.
  • Pilar Pascual interpreta a Viviana, hija de Lucero, cuya cercanía con Matías añade un nuevo nivel de tensión a la historia.

Cada uno de estos personajes cumple una función importante dentro del relato, ya que sus decisiones impulsan los giros narrativos que distinguen a 'Deseo'. La interacción entre ellos mantiene el suspenso y revela poco a poco los secretos que rodean a la familia protagonista.

PUEDES VER: Salcedo, cuero y boogaloo en Netflix: fecha de estreno, reparto y todo sobre el spin-off de la serie colombiana La primera vez

lr.pe

Más actores y personajes de la película 'Deseo'

Además de los protagonistas, la película mexicana cuenta con un reparto de apoyo que complementa la historia y aporta mayor profundidad a los acontecimientos que viven los personajes principales.

Entre los actores que forman parte de 'Deseo' Netflix reparto también se encuentran:

  • Matías Coronado.
  • Ivana Salomón.
  • Gabi Zamora.
  • Jaydy Michel.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
'La casa de la pradera' en Netflix: reparto completo de la nueva serie sobre la familia Ingalls

'La casa de la pradera' en Netflix: reparto completo de la nueva serie sobre la familia Ingalls

LEER MÁS
Heartstopper Forever final explicado: ¿qué pasa con Charlie y Nick tras su abrupta separación en la película de Netflix?

Heartstopper Forever final explicado: ¿qué pasa con Charlie y Nick tras su abrupta separación en la película de Netflix?

LEER MÁS
¿'No tengo miedo' basada en hechos reales? Conoce el reparto oficial y todo sobre la serie mexicana de Netflix que revive el Mundial México 86

¿'No tengo miedo' basada en hechos reales? Conoce el reparto oficial y todo sobre la serie mexicana de Netflix que revive el Mundial México 86

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Pocoyó es niña o niño?: la verdad detrás del ‘anuncio’ viral que sorprendió en redes

¿Pocoyó es niña o niño?: la verdad detrás del ‘anuncio’ viral que sorprendió en redes

LEER MÁS
¿Qué fue del elenco de 'Los hechiceros de Waverly Place' a 12 años de la serie?

¿Qué fue del elenco de 'Los hechiceros de Waverly Place' a 12 años de la serie?

LEER MÁS
Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

LEER MÁS
Así lucen hoy los actores de la primera película de ‘Depredador’, 37 años después

Así lucen hoy los actores de la primera película de ‘Depredador’, 37 años después

LEER MÁS
'La casa de la pradera' en Netflix: reparto completo de la nueva serie sobre la familia Ingalls

'La casa de la pradera' en Netflix: reparto completo de la nueva serie sobre la familia Ingalls

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025