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Actriz Lin Shaye causa furor en su llegada a Lima por el estreno de 'La noche del demonio 6'

Lin Shaye, la icónica actriz de la saga 'Insidious', desató el entusiasmo de los fans al llegar a Lima. Perú es el único país que visitará para promocionar 'La noche del demonio 6'.

Lin Shaye ha interpretado a la médium Elise Rainier en la saga 'La noche del demonio'.
Lin Shaye ha interpretado a la médium Elise Rainier en la saga 'La noche del demonio'. | Foto: composición LR/TikTok/Blumhouse Productions
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Lin Shaye causó furor con su llegada a Lima. La actriz estadounidense, reconocida mundialmente por su interpretación de Elise Rainier en la saga ‘Insidious’, aterrizó en la capital peruana para promocionar la sexta entrega de la franquicia, ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’. Su presencia generó entusiasmo inmediato entre los seguidores del cine de terror, quienes la recibieron con muestras de cariño y expectativa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La visita de Shaye marca un hito para el mercado local, ya que Perú fue elegido como la única parada internacional fuera de Estados Unidos en la campaña de promoción de la película.

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Así fue la llegada de Lin Shaye, estrella de ‘La noche del demonio 6’, a Lima

Lin Shaye permanecerá en la ciudad los días con una agenda que incluye entrevistas con medios de comunicación, encuentros con creadores de contenido y actividades con invitados especiales los días 10 y 11 de agosto. La actriz, previamente, expresó su emoción por conocer a sus seguidores peruanos: “Hola Perú, soy Lin Shaye y tengo una noticia muy emocionante que por fin puedo compartir con ustedes. ¡Podré verlos en persona muy pronto!... No puedo esperar para verlos”.

El recibimiento fue inmediato. Fanáticos se congregaron en el aeropuerto desde distintos puntos para saludarla entre gritos de emoción y registrar el momento, mientras que la actriz, con mucha felicidad en el rostro, agradeció la bienvenida y no dudó en firmar algunos autógrafos.

Lin Shaye se convirtió en uno de los rostros más representativos de la franquicia gracias a su interpretación de Elise Rainier, la médium que guía a las familias en su lucha contra las fuerzas del más allá. Desde la primera entrega, estrenada en 2010, su personaje se transformó en el eje narrativo de la historia y en un ícono del cine de terror contemporáneo.

Con más de 50 años de trayectoria y más de 250 créditos en la pantalla grande y televisión, Shaye ha consolidado una carrera que combina papeles secundarios memorables con un rol protagónico en una de las sagas más exitosas del género. ‘La noche del demonio 6’ promete expandir el universo de El Más Allá o The Further, el plano sobrenatural que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La película llegará a las salas nacionales el 20 de agosto de 2026.

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