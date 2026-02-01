Tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’ reúne a Emily Blunt, Meryl Streep y Anne Hathaway

‘El diablo viste a la moda 2’ ya es una realidad. 20th Century Studios presentó el domingo 1 de febrero el primer adelanto oficial de la esperada secuela, marcando el regreso de la legendaria revista Runway, un mundo donde la moda, el poder y la ironía vuelven a ser protagonistas.

La película reúne nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retomarán sus recordados papeles en una historia que llega casi dos décadas después de que la cinta original se convirtiera en un clásico del cine.

El estreno de ‘El diablo viste a la moda 2’ está programado para el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos y Canadá, mientras que el público de Latinoamérica, incluido Perú, podrá verla desde el 30 de abril de 2026.

Tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’

El tráiler de El diablo viste a la moda 2 adelanta el regreso de Miranda Priestly con una escena marcada por el lujo y la tensión. La editora de Runway reaparece en un evento de alto nivel, rodeada de cámaras y miradas expectantes, dejando en claro que su autoridad en la industria de la moda permanece intacta.

El avance también muestra a Andrea Sachs regresando a Nueva York y reencontrándose con el emblemático edificio de Runway, mientras Nigel recuerda la influencia global de la revista y el camino que vuelve a unir a sus protagonistas. El tono irónico se intensifica cuando Andy y Miranda coinciden nuevamente en la oficina, dando paso a diálogos mordaces que confirman que el pasado no ha quedado atrás.

La historia toma un giro con la confirmación de que ambas volverán a trabajar juntas, aunque con una relación aparentemente más distendida. Sin embargo, la llegada de Emily Charlton sacude el ambiente y devuelve el sarcasmo que marcó a la película original. El adelanto cierra con un intercambio cargado de humor ácido, anticipando que el estilo afilado y las rivalidades de Runway están lejos de desaparecer.

Reparto de ‘El diablo viste a la moda 2’