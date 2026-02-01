HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’ reúne a Emily Blunt, Meryl Streep y Anne Hathaway

La película ‘El diablo viste a la moda 2’ se estrenará en Perú el 30 de abril de 2026. 

'El diablo viste a la moda 2' retorna con los mismos protagonistas de su primera entrega. Foto: Youtube.
'El diablo viste a la moda 2' retorna con los mismos protagonistas de su primera entrega. Foto: Youtube.

‘El diablo viste a la moda 2’ ya es una realidad. 20th Century Studios presentó el domingo 1 de febrero el primer adelanto oficial de la esperada secuela, marcando el regreso de la legendaria revista Runway, un mundo donde la moda, el poder y la ironía vuelven a ser protagonistas.

La película reúne nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retomarán sus recordados papeles en una historia que llega casi dos décadas después de que la cinta original se convirtiera en un clásico del cine.

El estreno de ‘El diablo viste a la moda 2’ está programado para el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos y Canadá, mientras que el público de Latinoamérica, incluido Perú, podrá verla desde el 30 de abril de 2026.

PUEDES VER: Confirman estreno de 'El diablo se viste a la moda 2'

lr.pe

Tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’

El tráiler de El diablo viste a la moda 2 adelanta el regreso de Miranda Priestly con una escena marcada por el lujo y la tensión. La editora de Runway reaparece en un evento de alto nivel, rodeada de cámaras y miradas expectantes, dejando en claro que su autoridad en la industria de la moda permanece intacta.

El avance también muestra a Andrea Sachs regresando a Nueva York y reencontrándose con el emblemático edificio de Runway, mientras Nigel recuerda la influencia global de la revista y el camino que vuelve a unir a sus protagonistas. El tono irónico se intensifica cuando Andy y Miranda coinciden nuevamente en la oficina, dando paso a diálogos mordaces que confirman que el pasado no ha quedado atrás.

La historia toma un giro con la confirmación de que ambas volverán a trabajar juntas, aunque con una relación aparentemente más distendida. Sin embargo, la llegada de Emily Charlton sacude el ambiente y devuelve el sarcasmo que marcó a la película original. El adelanto cierra con un intercambio cargado de humor ácido, anticipando que el estilo afilado y las rivalidades de Runway están lejos de desaparecer.

PUEDES VER: Meryl Streep y Anne Hathaway en el primer teaser de 'El diablo se viste a la moda 2'

lr.pe

Reparto de ‘El diablo viste a la moda 2’

  • Meryl Streep como Miranda Priestly
  • Anne Hathaway como Andrea Sachs
  • Emily Blunt como Emily Charlton
  • Stanley Tucci como Nigel Kipling
  • Tracie Thoms como Lily
  • Tibor Feldman como Irv Ravitz
  • Kenneth Branagh como el nuevo esposo de Miranda
Notas relacionadas
El documental sobre Enrique Verástegui: “Apariciones en un panel de computador”

El documental sobre Enrique Verástegui: “Apariciones en un panel de computador”

LEER MÁS
Persecución en la frontera: “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson

Persecución en la frontera: “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson

LEER MÁS
Regreso épico: la trilogía de 'El señor de los anillos' vuelve a los cines con función especial por tiempo limitado

Regreso épico: la trilogía de 'El señor de los anillos' vuelve a los cines con función especial por tiempo limitado

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Premios Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas al máximo galardón del séptimo arte

Premios Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas al máximo galardón del séptimo arte

LEER MÁS
'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿qué pasará con Benedict y Sophie en la continuación de la serie de Netflix?

'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿qué pasará con Benedict y Sophie en la continuación de la serie de Netflix?

LEER MÁS
'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿cuándo se estrena la continuación de la serie de Netflix?

'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿cuándo se estrena la continuación de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

Cine y series

Documental sobre una masacre: “Uyariy” de Javier Corcuera

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

'Sirāt': el agónico viaje hacia una fiesta en el desierto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025