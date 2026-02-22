HOYSuscripcion LR Focus

'Good Boy', la rara película que adelantó el fenómeno 'therian', sobre un hombre que vive como un perro

El pleno auge de los 'therian', 'Good Boy' vuelve al centro del debate. La película explora la relación de un millonario con una 'mascota' que en realidad es un hombre disfrazado de perro.

Película noruega 'Good Boy' fue estrenada años antes del auge de los 'therian'.
En los últimos meses, el término 'therian' ha irrumpido en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde miles de jóvenes comparten su identidad vinculada a animales. El fenómeno ha despertado curiosidad y polémica, y en medio de ese debate, una película noruega estrenada en 2023 ha vuelto a la conversación: 'Good Boy'. Lo que en su momento fue visto como un thriller inquietante, hoy se interpreta como una pieza cultural que anticipó la discusión sobre vivir como otro ser.

La cinta muestra a un hombre que vive como un perro, una propuesta que, en su lanzamiento, fue recibida como un relato incómodo y perturbador del cine europeo. Con el auge de los 'therian', esa misma figura ha sido revisitada y puesta en debate.

¿'Good Boy' inspiró el fenómeno 'therian'?

Algunos sectores culturales han comenzado a leer 'Good Boy' como un símbolo inesperado en medio del auge 'therian'. Aunque no fue concebida con esa intención, el retrato de un hombre que adopta la vida de un perro puede ser reinterpretado como una representación de la búsqueda de identidad que hoy se refleja en comunidades digitales. Para ciertos públicos, la cinta podría funcionar como metáfora de autenticidad; para otros, como una advertencia sobre los límites de la obsesión.

El apogeo del fenómeno en TikTok ha hecho que la cinta resurja en debates culturales. Los 'therians' explican que su identidad no se trata de disfraces, sino de una conexión espiritual o psicológica con un animal. Sin embargo, la película ofrece la oportunidad de ser vista como un punto de partida para que el público general intente conocer un poco más sobre esta forma de expresión.

¿De qué trata 'Good Boy' (2023)?

Dirigida por Viljar Bøe y también conocida como 'Me, You and Frank', la historia se centra en Christian, hijo de un millonario, quien conoce a Sigrid, una joven estudiante de psicología, a través de una aplicación de citas. La conexión entre ambos es inmediata, pero la sorpresa llega al día siguiente de su primera noche juntos, cuando ella descubre que en la casa también vive Frank, un hombre que no solo viste como un perro, sino que actúa como si realmente fuera una mascota.

Lejos de alejarse, Sigrid decide continuar con la relación, atraída tanto por la extravagancia como por el entorno privilegiado de Christian. El fin de semana que pasan juntos en la residencia familiar se convierte en un escenario inquietante, donde la presencia de Frank y el misterio que lo rodea ponen a prueba la curiosidad y la tolerancia de la joven, mientras se revelan secretos que transforman la historia en un relato perturbador.

'Good Boy' (2023) también es conocida como 'You, Me and Frank'. Foto: ADS Service

¿Se puede ver 'Good Boy' online?

Actualmente, 'Good Boy' (2023) puede encontrarse en Filmin, plataforma española de streaming especializada en cine independiente. Su distribución digital ha permitido que la película alcance un público más amplio, aunque actualmente Filmin solo se puede ver en España, Portugal y México. En Amazon Prime Video, la película está disponible para alquiler o compra.

La accesibilidad online ha sido clave para que 'Good Boy' se convierta en un tema recurrente en redes sociales. Con el fenómenos de los 'therian' en pleno auge, el largometraje hoy en día trasciende su intención original y se posiciona como un referente inesperado en el debate sobre identidad, autenticidad y los límites de lo humano.

Película 'Good Boy' puede verse en Filmin. Foto: ADS Service

